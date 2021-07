FTMS Avocats nomme Sabrina Kemel associée

Membre de l’équipe ayant participé à la création du pôle social de FTMS Avocats l’année dernière, Sabrina Kemel en est désormais l’une des trois associés. Elle rejoint ainsi Jean Néret et Olivier Angotti qui ont cofondé cette pratique et l’ont codirigé depuis lors. Cette cooptation s’inscrit dans la volonté de l’enseigne française de promouvoir ses talents internes et d’augmenter sa force de frappe en droit du travail.

Passionnée par le contentieux, Sabrina Kemel accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la gestion des conflits et des relations de travail. Elle intervient dans le cadre de contentieux individuels et collectifs devant les juridictions prud’homales, civiles et administratives mais aussi sur les problématiques quotidiennes de droit social et en matière de prévention des risques psychosociaux. Ayant développé un fort intérêt pour le droit pénal du travail, elle assure aussi la défense des personnes morales et physiques devant les juridictions pénales, notamment dans des affaires d’accidents graves du travail ou de travail dissimulé. Inscrite au barreau de Paris depuis 2010, l’avocate a travaillé chez August Debouzy jusqu’en 2012 puis a intégré Jeantet où elle a exercé pendant presque huit ans. Titulaire d’une maîtrise et d’un DEA en droit social de l’université Panthéon-Sorbonne, Sabrina Kemel a également été chargée d’enseignement dans cette même faculté.

Léna Fernandes