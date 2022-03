Fromont Briens coopte un nouvel associé

Avec la volonté d’élargir sa pratique aux enjeux du droit social, Fromont Briens élève au rang d’associé Jérémy Spinelli qui a développé des compétences spécifiques en matière de mobilité internationale, de rémunération des dirigeants, de politiques de compliance sociale et d’alertes éthiques. Sa cooptation s’inscrit dans l’objectif de Fromont Briens d’assurer la satisfaction de sa clientèle, l’avocat s’étant fortement impliqué auprès de certains des clients historiques du cabinet : « Je suis ravi de ma nomination et très impatient de mettre à profit mes compétences et mon énergie afin de contribuer au développement du cabinet avec mes associés et renforcer plus encore ce lien privilégié que nous entretenons avec nos clients. »

Membre du cabinet depuis 2016 où il a été nommé counsel en 2020, Jérémy Spinelli est titulaire du Capa ainsi que d’un master 2 en droit pénal et sciences pénales de l’université Panthéon-Assas qu’il a obtenus il y a un peu plus de dix ans.

Anaëlle Demolin