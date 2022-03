Friedland crée un département fiscalité

L’arrivée de Nabil Addad chez Friedland permet au cabinet de se doter d’un département spécialisé en fiscalité. Grâce au savoir-faire du nouvel associé, personnes physiques et personnes morales, résidentes et non résidentes pourront bénéficier de conseils sur l’ensemble des problématiques fiscales liées aux revenus et au patrimoine. La casquette d’avocat mandataire en transactions immobilières de Nabil Addad lui permet également d’accompagner les acquéreurs et les vendeurs de biens immobiliers. Par ailleurs, il a développé une pratique spécifique en matière de mobilité internationale, de quoi élargir le champ d’intervention du cabinet Friedland.

Membre de l’Association des avocats mandataires en transactions immobilières, Nabil Addad a commencé sa carrière en Suisse où il a pu développer ses compétences en fiscalité des particuliers et du patrimoine. L’avocat a aussi exercé au sein du département mobilité internationale du cabinet Taj|Deloitte à Paris et créé sa propre structure Nabil Addad Avocat. Il est diplômé d’un LL.M en droit des affaires des pays arabes de l’université Assas – Paris 2.

Anaëlle Demolin