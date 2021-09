Frédéric Pradelles, de Latham & Watkins à McDermott

C’est un nouveau mouvement important en faveur de McDermott à Paris. L’équipe dirigée par Grégoire Andrieux accueille un 23e associé : Frédéric Pradelles. En provenance de Latham & Watkins où il est entré en 2003 pour être promu associé en 2008, l’avocat renforce le savoir-faire du cabinet en matière de droit de la concurrence. À 48 ans, le nouvel associé conseille ses clients dans des dossiers liés aux cartels, aux abus de position dominante et aux contrôles des concentrations. Expert également du droit de la distribution, il intervient dans divers secteurs tels que la banque, la finance, les transports, les médias, l’hôtellerie, les technologies de l’information… Sa clientèle, composée de grands groupes français et internationaux, fait appel à ses services lors des contentieux devant l’Autorité de la concurrence, la DGCCRF, la direction de la concurrence de la Commission européenne et plus largement devant les juridictions françaises et européennes de droit commun.

Diplômé de l’université Paris 2-Panthéon Assas, Frédéric Pradelles a également exercé chez Gide (1998-1999) et Freshfields (1999-2003). Il intègre dorénavant l’équipe antitrust de McDermott qui réunit déjà le fondateur Jacques Buhart, ses associés spécialistes des secteurs régulés et publics Sabine Naugès et Laurent Ayache ainsi que l’avocat expert du contentieux Nicolas Faguer (arrivé en mai dernier), autour d’un avocat counsel et de deux collaborateurs. Il aura comme atout le bureau de Bruxelles de McDermott et, plus largement les 18 associés du groupe antitrust mondial. La firme, qui fête cette année ses dix ans de présence sur le marché français, avait annoncé récemment son intention de poursuivre son rythme de croissance. À ce jour, le bureau de Paris réunit 90 avocats au total.

Pascale D'Amore