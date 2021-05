Franklin renforce son département fiscal

Poursuivant le développement de son offre de services, Franklin accueille un nouvel associé : le fiscaliste Jacques Mestoudjian. Après s’être dotée d’un pôle consacré à l’IT et aux données personnelles au début du mois, l’enseigne française confie sa pratique fiscale au nouvel associé qui mettra également son savoir-faire au service des départements corporate et restructuring.

Avec plus de quinze ans d’expérience en matière de fiscalité transactionnelle, patrimoniale et immobilière, Jacques Mestoudjian conseille des groupes internationaux, notamment du secteur de l’industrie, des fonds de private equity et d’infrastructures positionnés sur les segments du small au large-cap. Intervenant dans le cadre d’opérations de M&A, lors de réorganisations fonctionnelles ou juridiques, de financement de projet ou sur des questions de fiscalité des dirigeants et de management package, il accompagne également sa clientèle lors de contrôles fiscaux ou de contentieux. Diplômé d’un master et d’un DESS en fiscalité des entreprises de l’université Paris-Dauphine, l’avocat est également titulaire d’un LLM en taxation de l’université de Floride. En 2005, Jacques Mestoudjian intègre EY qu’il quitte un an plus tard pour Arsene Taxand et y exerce pendant plus de dix ans. Il rejoint ensuite Eversheds Sutherland où il exerçait jusqu’alors en tant qu’associé.

Cabinet d’avocats français et indépendant, Franklin propose une offre globale en droit des affaires à sa clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères, de collectivités publiques et d’institutions internationales. Avec l’arrivée de Jacques Mestoudjian, la structure réunit désormais une soixantaine d’avocats, dont 23 associés.

Léna Fernandes