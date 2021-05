Franklin crée un pôle IT et données personnelles

Les enjeux relatifs aux données personnelles ne cessant de croître et ayant un impact sur tous les aspects de l’activité d’une entreprise, Franklin lance une pratique data et information technology (IT) à l’occasion de l’arrivée d’un trio d’expertes de ce domaine.

Chargée de cette pratique fraîchement créée, Valérie Aumage intervient en conseil et en contentieux pour assister les entreprises françaises et internationales dans leur transition numérique. À ce titre, elle prend part à la rédaction et à la négociation de contrats informatiques, ainsi qu’à la structuration de projets digitaux et de e-commerce, notamment dans les secteurs de l’édition de logiciels, de l’automobile, du jeu vidéo, du cloud ou encore de la cosmétique et des produits de luxe. Certifiée déléguée à la protection des données DPO par la Cnil, elle accompagne les entreprises pour toutes leurs problématiques liées aux données personnelles en France et à l’étranger (mise en conformité globale, cookies, transferts de données en dehors de l’Union, demandes d’exercice de droits, cybersécurité ou failles de données personnelles). Accompagnée de ses deux collaboratrices Nolwenn Vignaud et Chloé Martin dit Neuville, elle travaillera en collaboration avec Sandra Strittmatter, associée en propriété intellectuelle mais également avec Myriam de Gaudusson et Patrick Thiébart, associés à la tête de l’équipe de droit social. Pour les aspects droit et conformité, elle opèrera aux côtés de Serge Durox et de Michel Sapin. Titulaire d’un DESS en droit de l’informatique et des nouvelles technologies de l’information de l’université Paris Sud, Valérie Aumage est inscrite au barreau parisien depuis 2000. Elle commence son parcours chez Dubarry Le Douarin Veil qu’elle quitte en 2007 pour Fieldfisher où elle exerce un peu plus d’un an. Elle rejoint ensuite Taylor Wessing où elle a également lancé et dirigé le département IT et données personnelles.

Alors qu’il avait fait face au départ d’un tiers de son effectif en 2019, Franklin développe fièrement une stratégie de croissance depuis presque deux ans. Le cabinet français avait notamment consolidé sa pratique en propriété intellectuelle, en concurrence et corporate ainsi que celle en droit immobilier et s’était doté d’un département risques industriels, environnement et assurances et d’un autre en restructuring et distressed M&A l’année dernière. Développant une offre globale en droit des affaires, il réunit aujourd’hui une soixantaine d’avocats, dont 22 associés.

Léna Fernandes