François Moreau rejoint Randstad France

Le groupe Randstad France a annoncé la nomination de François Moreau en tant que Secrétaire général. François Moreau intègre donc le Comité exécutif du groupe et prend la présidence de Randstad risesmart France, le cabinet de conseil en ressources humaines du groupe. Âgé de 53 ans, François Moreau est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Paris, titulaire d’un DESS de droit public de l'Université de La Réunion et diplômé de l'Executive Program de l'International Institute for Management Development (IMD) de Lausanne. Il est également Auditeur de l’Institut des Hautes Études de l’Entreprise (IHEE) et de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN). François Moreau a débuté sa carrière en 1994, au sein du Commissariat de la DATAR de l’Ile de la Réunion, en tant que Chargé de mission puis Adjoint au Commissaire. En 1999, il est nommé Directeur associé à l’Ambassade de France à Londres pour l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII, aujourd’hui Business France). Il rejoint le secteur des ressources humaines en 2001, en intégrant le groupe Danone au poste de Directeur de l’accompagnement des réorganisations et du développement local, au sein du Secrétariat général puis de la Direction générale des ressources humaines du groupe. En 2006, François Moreau est nommé Directeur adjoint du Département conseil, puis Directeur de département de Lee Hecht Harrison (LHH - Ex Altedia). En 2011, il devient Directeur général adjoint en charge des activités commerciales, du marketing et de la communication. Il prend la présidence de LHH France en 2017 et est nommé Vice-Président d’Adecco France en 2020.

En tant que Secrétaire général du groupe Randstad France, François Moreau aura notamment pour mission d’accompagner l’adaptation et la transformation des compétences de l’ensemble des talents du groupe afin de leur permettre de conserver un haut niveau d’employabilité et de répondre aux enjeux clients. Il supervisera également la Direction de la Communication et la Direction Innovation sociale et Affaires publiques du groupe. En tant que Président de Randstad risesmart France, il mènera à bien des opérations de croissance et de partenariat pour faire du cabinet une des références du conseil en ressources humaines en France.