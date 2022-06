Franck Gaillard (Alstom), du classroom training au digital

Passionné par le fonctionnement du cerveau, la mémoire et l’intelligence, Franck Gaillard se destinait à la recherche après des études en psychologie cognitive et un DEA en neurosciences cognitives. Inspiré par un père marin, il fait son service militaire dans la marine et y passe sept années en tant qu’officier spécialisé dans le corps d’armée appelé "psyap", pour psychologie appliquée, où il met en place des méthodes de formation. En 2003, il quitte la marine et devient responsable conseil et formation chez Sage, puis deux ans plus tard, il devient responsable de la certification nationale pour l’industrie du papier. Il dirige ensuite un réseau de centres de formation d’apprentis pour l’électro-domestique et le multimédia centré sur la maison numérique (Groupe Ducretet). En 2015, General Electric rachète la branche énergie d’Alstom et Franck Gaillard devient directeur de la formation pour Alstom, ce qui représente 30 000 collaborateurs. Sa mission n’est pas des moindres : recréer une fonction learning pour le groupe. Accompagné des ses équipes, son ambition est de créer un pôle qui sert la stratégie de l’entreprise et contribuant directement à sa compétitivité. "Nous devions être agiles, adaptables, capables de faire croître l’activité learning à la vitesse du business, explique-t-il. Nous sommes ainsi passés du classroom training au digital". Pour lui, cette étape n’était envisageable qu’en valorisant la fonction. Satisfait, il déclare : "à l’époque, on comptait 100 formateurs, aujourd’hui, 750."

Partager les connaissances

Lors de la pandémie en 2020, les formateurs chez Alstom étaient déjà rompus au digital. C’est donc tout naturellement que Franck Gaillard a insisté pour que la totalité des programmes soient convertis dans ce format. Aujourd’hui, dans la perspective 2025 du groupe, la problématique est de partager les connaissances et permettre aux collaborateurs d’apprendre toujours plus. De ce fait, la stratégie du global learning director est d’entraîner le groupe dans une logique davantage tournée vers l’innovation. Pour lui, l’entreprise doit être apprenante. Il vise la construction de connaissances nouvelles grâce à l’ouverture de l’entreprise vers l’extérieur : "Nous associons nos partenaires et nos clients à nos problématiques, ce qui nous donne une longueur d’avance sur la concurrence."

"I learn portal "

Au sein d’Alstom University, Franck Gaillard et son équipe mettent en place "I learn portal", une plateforme digitale de gestion de la formation pour le groupe qui donne ainsi accès à toutes les formations à l’ensemble des collaborateurs dans le monde. En 2021, avec l’acquisition de Bombardier Transport, la plateforme prend une dimension nouvelle. Afin d’accompagner la fusion de groupes, le département L&D crée un écosystème permettant de faire communiquer plusieurs plateformes entre elles. Le résultat : le programme Discovery Challenge a permis aux collaborateurs d’Alstom et Bombardier de faire connaissance en six mois ; il est même possible de visiter les sites industriels du groupe avec des lunettes 3D.

Avatar

Le global learning director voit l’avenir de sa fonction comme étroitement lié aux technologies d’une part, et au "business " d’autre part. "Aujourd’hui, on part des commandes reçues pour ensuite créer les formations, cela n’a pas toujours été le cas, notre référentiel de compétences n’est plus statique mais dynamique " Constamment connecté, à l’écoute des dernières tendances, passionné par l’innovation et les technologies, Franck Gaillard s’intéresse de très près au développement du learning dans le métavers.

