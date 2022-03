Franchise Expo Paris tiendra sa 40e édition du 20 au 23 mars 2022

Une année à marquer d’une pierre blanche : si le salon Franchise Expo fête ses 40 ans, La FFF (Fédération française de la franchise), la fédération professionnelle des franchiseurs, de leurs franchisés et du modèle de transfert entrepreneurial qui les unit, célèbre ses 50 ans. Leur crédo : "Promouvoir, défendre et pérenniser le modèle de la franchise, mais également […] fédérer son écosystème et […] créer les outils et l’environnement propice au développement et à la performance des réseaux de franchise.". Dévoué au développement des entreprises, des collectivités et des individus, RX France, et sa maison-mère RX Global, œuvrent pour créer un environnement de travail positif pour tous les collaborateurs.



En ouverture du cocktail du 40e anniversaire du salon, le dimanche 20 mars, retrouvez les "Révélations de la franchise®", où seront récompensés les jeunes réseaux prometteurs. Cette année, pour la première fois, assistez, le lundi 21 mars, à des nouveautés telles que le Multi-Unit Forum en partenariat avec Progressium, où les pluri- et multi-franchisés pourront rencontrer et échanger librement avec les enseignes de divers secteurs. Mardi 22 mars, à 12h15, suivez la remise des prix "As de Cœur de la Franchise", où seront salués les acteurs ayant fait preuve de solidarité à travers leur réseau. Enfin, le mercredi 23 mars à 10h30 et 14h30, venez écouter conférences et débats sur des thèmes tels que : "Comment créer de l’attractivité en centre-ville grâce à des enseignes nationales ?"



Soutenue par deux partenaires majeurs, la Banque Populaire ainsi que la Macif, le salon Franchise Expo rassemblera cette année un nombre inédit d’acteurs de l’écosystème.

Pour vous inscrire à ce rendez-vous annuel de la franchise, les accréditations sont ici.