Fragomen arrive aux Pays-Bas

Depuis plus de vingt ans, Fragomen conseille, par le biais de son antenne au Benelux basée à Bruxelles, des PME, des multinationales et des particuliers en matière d'immigration et de mobilité aux Pays-Bas. Par son implantation à Amsterdam, la firme américaine établit une présence locale dans le pays. Le nouveau bureau sera dirigé par l'associée Christine Sullivan, désormais sur place, qui était à la tête de la pratique immigration d'entreprises et mobilité depuis Bruxelles au cours des cinq dernières années.

Les avocats néerlandais et anglophones du cabinet mettront leurs connaissances juridiques locales et internationales au service des entreprises qui souhaitent s'établir et se développer aux Pays-Bas. Les équipes interviennent en ce sens sur tous les aspects liés à l’immigration internationale, notamment en matière de conseil stratégique, de gestion et de traitement des dossiers, de représentation dans le cadre d'enquêtes gouvernementales ou encore lors de litiges. Fragomen sera ainsi en mesure de représenter un large éventail de clients aux Pays-Bas et de faciliter le transfert de leurs employés dans le monde entier.

Le nouveau bureau d'Amsterdam permettra également de consolider les liens que Fragomen a tissés avec les autorités néerlandaises en matière d'immigration. Ceux-ci sont nés en 1999, lors du lancement de son bureau bruxellois, première antenne internationale située en dehors des États-Unis. Le cabinet se consacre exclusivement aux services juridiques liés aux problématiques d’immigration et compte plus de 4 100 professionnels répartis dans plus de 50 bureaux basés en Amérique du Nord et du Sud, en Emea et Asie-Pacifique. Il offre ainsi une assistance en matière d'immigration dans plus de 170 pays.

Marine Calvo