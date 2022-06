For Talents, focus transmissions familiales

Porté sur les fonts baptismaux à peine un an plus tôt, For Talents peut se féliciter d’avoir déjà investi dans Paprec, Petit Forestier ou encore Riou Glass. Les entreprises sont belles, le nombre de prétendants non négligeable et, au-delà du fait que l’heureux élu est un nouvel entrant sur le marché, elles ont pour point commun de faire l’objet d’une transmission générationnelle au sein de la famille actionnaire. C’est là que For Talents fait toute la différence.

"Notre approche n’est pas celle d’un fonds de private equity classique

car nous ne le sommes pas", explique Nicolas Boyer, son directeur général. "Nous sommes un actionnaire temporaire, un actionnaire minoritaire privilégiant le temps long. Notre rôle est de favoriser le passage de flambeau dans des entreprises dans lesquelles nous croyons mais aussi auprès de nouvelles générations qui ont su nous convaincre de leur capacité à mener leurs projets à bien."

"Une transmission ne peut réussir sans savoir aussi accompagner le sortant" B. Pessin-Bazil

For Talents, c’est aussi l’accès à un écosystème dédié pour répondre aux enjeux de gouvernance et de transformation. Passée par le conseil et l’industrie, Blandine Pessin-Bazil – associée en charge de l’activité "Transmission" – revient sur cette part non négligeable du dispositif : "Nos experts sont là pour appuyer la transformation de l’entreprise, quand elle en a besoin, mais il peut aussi s’agir d’experts de la gouvernance familiale ou encore de coachs psychologues. Une transmission ne peut réussir sans savoir aussi accompagner le sortant",

rappelle- t-elle avant de compléter : "La dimension ESG est également au coeur de notre modèle. Savoir comprendre où avoir un impact et comment choisir les bons indicateurs d’amélioration de la performance font partie de notre mission auprès desp entrepreneurs". Une équipe dans l’ère du temps.

SEGMENT Growth/Transmission

TAILLE 300 M€

TICKETS de 30 à 100 M€

SPÉCIALITÉS multisectoriel

INVESTISSEMENTS NOTABLES Paprec (recyclage), Petit Forestier (loueur de véhicules frigorifiques), Riou Glass (créateur et fabricant de vitrages), Petit Bambou (application de méditation)

Alexis Valero