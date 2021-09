Foley Hoag muscle sa pratique arbitrage international

Implanté à Boston, New York, Paris et Washington D.C., le cabinet Foley Hoag accueille un nouvel associé français parmi son équipe de spécialistes en arbitrage international : Manuel Tomas. L’avocat renforce cette pratique conduite par Andrea Pinna et Diana Paraguacuto-Mahéo à Paris et étend ses compétences sur le plan géographique.

Manuel Tomas conseille une clientèle française et internationale dans le cadre de dossiers civils, commerciaux et internationaux, concernant notamment le continent africain. Devant les juridictions françaises ou de la zone Ohada, il intervient plus particulièrement dans les affaires de responsabilité du fait des produits et de risque industriel, pour le compte de grands groupes et d’entreprises des secteurs des télécoms, de l’énergie ou de l’industrie. À ce titre, il collaborera avec l’équipe environnement dirigée par Carine Le Roy-Gleizes de Foley Hoag. Inscrit au barreau parisien en 2011, Manuel Tomas commence son parcours comme collaborateur chez Teynier Pic puis rejoint Andersen Tax & Legal/STCPartners (fermé depuis) en 2014. Deux ans plus tard, il intègre Eversheds Sutherland, cabinet où il exerçait jusqu’alors en qualité de counsel. Diplômé d’un master 2 en droit des affaires internationales de l'université Paris-Sud, l’avocat est également titulaire d'un diplôme universitaire en arbitrage et contentieux international de l'université Paris-Est Créteil ainsi que d'un master 2 en arbitrage, contentieux et ADR de l'université Panthéon Assas.

Léna Fernandes