Focal Avocat : la protection sociale complémentaire et la distribution d’assurance à 360°

L’envie d’indépendance : c’est ce qui a poussé Dimitri Coudreau à lancer Focal Avocat. "Après avoir exercé presque dix ans en assurances dont sept ans en cabinet, j’ai senti que c’était le bon moment de lancer ce projet", déclare-t-il. Cette envie, il l’a eue dès le début de ses études : "J’ai grandi avec beaucoup d’avocats dans mon entourage, qui exerçaient tous à leur compte. C’est avec ce modèle en tête que je me suis lancé dans le droit."

À seulement 32 ans, l’avocat atteint donc son objectif en créant une enseigne consacrée aux domaines qui le passionnent : le droit de la protection sociale complémentaire et de la distribution d’assurance. Pour le compte d’assureurs, d’intermédiaires en assurance et d’entreprises de toutes tailles, Dimitri Coudreau intervient notamment sur les problématiques de régimes de frais de santé, de prévoyance lourde, de retraite supplémentaire mais aussi dans le cadre d’accords de distribution de contrats d’assurance. Ce double volet de compétences complémentaires participe fortement à la plus-value de Focal Avocat : le jeune cabinet propose en effet un savoir-faire rare sur le marché, croisant connaissance des produits d’assurance de personnes et maîtrise du système de distribution de ces produits. "Les sujets sont souvent amenés à se croiser, notamment lorsque je travaille avec des distributeurs d’assurance. Pour bien faire de la distribution, il faut bien connaitre le produit distribué."

Un technicien passionné

Alors que la réglementation assurantielle prend une part de plus en plus importante dans le conseil en protection sociale complémentaire, Dimitri Coudreau a aussi la particularité de conseiller des entreprises du secteur en matière de compliance et dans leurs relations avec des autorités de contrôle comme l’ACPR ou la DGCCRF. Il explique : "Les distributeurs d’assurance sont très sensibles à la thématique de la conformité, notamment en raison du contrôle strict exercé sur leur activité et des sanctions fréquemment prononcées." À ce titre, l’avocat s’assure que la législation assurantielle, les règles de distribution d’assurance mais aussi de gouvernance soient respectées par ses clients.

Bien qu’il soit pour l’instant seul aux commandes de Focal Avocat, Dimitri Coudreau explique être entouré de confrères avec qui il a construit des relations de confiance et à qui il fait appel pour des points très spécifiques de droit, comme en matière de données personnelles par exemple. Il souhaite cependant rapidement recruter un ou deux avocats de sa génération pour construire une équipe. Sur le plus long terme, son objectif est de faire de Focal Avocat "un acteur majeur du monde des assurances, sans oublier le volet conseil aux entreprises. L’ambition est de pouvoir accompagner les acteurs de l’assurance tout au long de la vie de leur société." À noter que la passion de Dimitri Coudreau pour son travail dépasse le cadre de son activité d’avocat. Il enseigne en effet depuis plusieurs années à l’université Paris Nanterre ainsi qu’à l’université de Reims et il participe, avec son énergie communicative, aux réflexions sur l’évolution du secteur de l’assurance.

