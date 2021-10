Fluxus Ventures accélère, avec l’arrivée d’un managing partner de poids

John van Oost, entrepreneur conquérant

Avant de lancer Fluxus Ventures en 2015, John van Oost a officié de longues années dans la gestion de fonds et l’asset management immobiliers, domaine dont il perçoit les dynamiques, connait les leaders. En 2001, il co-fonde Captiva Capital Partners, société d'asset management immobilier pour compte de tiers, amenée à gérer plus de 1 700 actifs d’une valeur de l’ordre de 13,2 milliards d’euros. Cinq ans plus tard, il récidive en co-fondant Alstria Office AG, un REIT allemand d’envergure dont le portefeuille accueille 110 immeubles de bureaux pour plus de 4,6 milliards d'euros.

"J’ai le goût d’innover à l’échelle mondiale, explique John van Oost, c’est ce qui m’a conduit à créer Fluxus Ventures dont la vocation réside dans la rupture technologique via l’innovation et la data, dans le secteur immobilier". Dans cette optique, le fonds scrute et anticipe les tendances futures, en intervenant dans la structuration d’équipes bâtisseuses de plateformes d’exploitation immobilière innovantes ou dans l’investissement plus classique dans des proptech. Le fonds de venture possède une expertise sectorielle forte et se veut force de proposition, apportant un soutien opérationnel puissant aux sociétés de son portefeuille.

Fluxus Ventures, impact durable

Les trois domaines d’excellence du fonds sont la sustainability, la transformation digitale du secteur et l’émergence de nouveaux usages de vie et de travail. Désireux d’avoir un impact réel et durable, Fluxus appréhende la technologie comme un moyen plutôt qu’une fin. La preuve avec Natron Energy, une quasi-licorne spécialisée dans les systèmes de batterie pouvant être utilisées dans les immeubles et créant une interaction entre le réseau électrique et les voitures électriques.

En Europe, Fluxus s’est notamment distingué dans l’accompagnement de Square Sense, solution d’optimisation de la performance des actifs immobiliers, à destination des asset managers. Le Fonds a identifié la tendance de marché, réuni une équipe, incubé le projet dès l’origine, aidé a trouvé ses premiers clients puis accéléré son investissement après les premiers succès commerciaux, notamment auprès d’Allianz. Même manœuvre avec Urban Campus, concepteur, opérateur et animateur de lieux de vie dans le résidentiel via l’automatisation des principaux processus de la gestion immobilière.

L’expérience des dirigeants de Fluxus Ventures, rejoints désormais par Emmanuel Verhoosel, appuie la volonté d’apporter de la valeur plutôt que du capital seul. Son avantage concurrentiel réside dans son savoir-faire ainsi que sa capacité opérationnelle avec à la clef : l’anticipation comme carburant, la réduction des risques comme moteur.

Emmanuel Verhoosel, de Natixis à Fluxus Ventures

D’origine belge, Emmanuel Verhoosel a dirigé la banque d’investissement d’ING et ses 1 000 collaborateurs en Europe continentale. Manager de talent, à la croisée de la finance et de l’immobilier, il n’était pourtant pas destiné à ce monde, ayant débuté en tant qu’avocat.

Avoir étudié le droit mais aussi les sciences politiques et l’économie à Londres, au sein de de la London School of Economics et de la London Business School, lui auront ouvert toutes les portes. Au cours de ses 30 ans dans l’immobilier et la banque d’investissement, Emmanuel Verhoosel a conseillé, accompagné, financé des sociétés de premier plan.

Après des débuts au sein du cabinet Linklaters, Emmanuel Verhoosel a exercé comme banquier pendant 15 ans chez JPMorgan à Londres, période au cours de laquelle il rencontre John van Oost lors d’une introduction en bourse d’une société d’investissement immobilier cotée en Allemagne. C’est chez Natixis dans un poste mondial mêlant management, investissement, immobilier et veille technologique que va naître en lui l’intuition qu’accompagner entrepreneurs et révolutions technologiques, comme managing partner de Fluxus Ventures, lui offrira plus d’impact, un impact plus humain et plus durable.

