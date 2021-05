Florent Mazeron quitte Freshfields pour Linklaters

Depuis longtemps déjà Linklaters cherchait à renforcer son département corporate. C’est chose faite grâce à l’arrivée prochaine d’un associé poids lourd en provenance de Freshfields : Florent Mazeron. Pour la réalisation de ce mouvement, l’avocat, qui a travaillé ces derniers mois sur certains des plus importants deals de la place, se voit offrir un pont d’or puisqu’il devient un des leaders du Linklaters Global Financial Sponsors, le groupe du cabinet en charge du private equity au niveau mondial.

Spécialiste du corporate, du private equity et des marchés de capitaux, Florent Mazeron consacre sa pratique aux grandes opérations de capital-investissement. Il conseille des fonds ainsi que des grandes entreprises françaises et étrangères sur l’ensemble de leurs opérations de haut de bilan et lors de fusions-acquisitions, de la mise en place de partenariats stratégiques ou accords de joint-venture. Il intervient également en matière de gouvernance d’entreprise. Il mettra bientôt ses compétences au service de l’équipe corporate/private equity de Linklaters, en intervenant notamment sur des dossiers complexes dans les secteurs des énergies, des infrastructures, des transports, de l’industrie, de la banque, de l’assurance, de l’automobile, de la santé et des nouvelles technologies.

Plusieurs deals d’ampleur

Ces dernières mois, Florent Mazeron a participé à la réalisation de plusieurs transactions d’ampleur soit comme associé leader soit au sein de l’équipe de partners de Freshfields : conseil d’Ardian et d’EDF Invest lors du financement ESG de 300 millions d’euros pour leur filiale et sous-filiale Géosel Manosque et Transport Stockage, il conseille aussi le fonds de capital-investissement HIG Capital lors de l'acquisition de la branche dédiée au marketing sportif du groupe Lagardère ou encore la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans le cadre du projet d’acquisition de l’activité ferroviaire de Bombardier par Alstom.

Avocat aux barreaux de Paris et de New York, Florent Mazeron commence sa carrière chez Bredin Prat, où il exerce pendant neuf ans. Il rejoint en 2014 le département corporate de Freshfield au sein duquel il est nommé associé en 2016. Son arrivée permet au bureau de Paris de la firme du Magic Circle de mettre l’accent sur le corporate/M&A, un département délaissé par les trois nominations de nouveaux associés annoncée en début de semaine . Il rejoint les associés spécialistes du private equity que sont Fabrice de la Morandière, Bruno Derieux et Alain Garnier dans une équipe corporate/M&A de dix partners. Plus largement, le bureau de Paris réunit 170 avocats dont 28 associés pour un total de plus de 300 personnes. Au plan mondial, ce sont 2 800 avocats dans le monde répartis dans 20 pays.

Marine Calvo et Pascale D'Amore