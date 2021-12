Flora Alter, nouvelle responsable ESG de Sofidy

De la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre sur les portefeuilles d’actifs immobiliers, à la déclinaison de mesures pratiques dans le cadre de sa politique RSE, en passant par la prise en compte de la performance extra-financière et la labélisation des fonds gérés, Sofidy est convaincue de la nécessité d’agir en tant qu’investisseur responsable. Rattachée directement au Secrétariat Général, Flora Alter a pour mission de piloter la politique ESG de la société de gestion ainsi que d’assurer sa déclinaison opérationnelle dans les différents métiers.

Revenant sur sa nomination, elle déclare : "Je me réjouis de rejoindre un acteur majeur de la gestion d’actifs immobiliers, et de pouvoir mettre en œuvre mon expertise pour accompagner SOFIDY et les activités immobilières de Tikehau Capital dans le déploiement et l’accélération de leurs activités en matière d’ESG."

Périmètre élargi

Flora Alter supervisera également la politique RSE des activités immobilières de Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, dont Sofidy est une filiale. Elle sera notamment en charge de coordonner l’ensemble des équipes engagées dans la démarche ESG, de piloter la collecte et l’exploitation des données ESG pour promouvoir des plans d’actions efficaces, ainsi que d’accompagner la labélisation des fonds et la communication sur les indicateurs de performance extra-financière.

"2021 a été une année d’engagement fort des équipes : après le déploiement de notre plan stratégique ESG « So Durable » avec notamment des objectifs inscrits dans une charte ESG, la mise en place de grilles de scoring extra-financier des actifs et la labélisation ISR de notre Opcvm S.Ytic, nous sommes ravis d’accueillir Flora ALTER. Son arrivée traduit les ambitions de Sofidy en matière d’ESG et renforce notre conviction que l’intégration des risques et impacts ESG permet de créer de la performance durable sur le long terme pour les épargnants et toutes les parties prenantes." a déclaré Jean-Marc Peter, directeur général.

AC