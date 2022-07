Fini le reçu papier au restaurant grâce à Expensya et la start-up KillBills

Un ticket de caisse envoyé automatiquement sur l’application au moment du paiement, sans saisie du justificatif

Dans le cadre de son partenariat avec Expensya, la plateforme KillBills, une fois intégrée à la solution de gestion des dépenses professionnelles, offre à ses utilisateurs plus de confort lors du paiement des dépenses professionnelles liées à la restauration et, a fortiori, dans la gestion des notes de frais induites.

La solution KillBills se connecte directement aux caisses des restaurants et récupère automatiquement les tickets de caisse. Avec cette intégration, lorsqu’un utilisateur paie avec la carte Expensya, il n’aura pas à ajouter son justificatif car il sera automatiquement remonté dans la plateforme Expensya.

En effet, l’utilisateur, qui aura au préalable accepté les conditions d’utilisation de cette nouvelle option KillBills, reçoit simultanément au moment du paiement avec sa carte de paiement Mastercard professionnelle, sa facture dématérialisée qui sera directement envoyée dans la plateforme Expensya. En effet, Expensya via la solution KillBills est capable de récupérer et remonter automatiquement la facture sur l'application Expensya.

"Nous sommes très fiers d’annoncer ce nouveau partenariat avec KillBills. En plus d’auto-gérer toutes les dépenses professionnelles et de proposer une comptabilité automatisée, les clients d’Expensya auront désormais la possibilité de retrouver leurs tickets de caisse directement dans leur espace bancaire pour pouvoir gérer leurs notes de frais sans effort. Ils pourront bénéficier de cette option auprès de l’ensemble du réseau d’enseignes de KillBills, qui vise à s’agrandir d’ici fin 2022 avec plusieurs dizaines de milliers de points de vente", explique Karim Jouini, CEO d’Expensya.

La digitalisation et l’automatisation des processus au service des collaborateurs et des DAF

Cette intégration entre dans une logique d’automatisation en proposant une expérience utilisateur intuitive : l’utilisateur paie avec la carte Expensya, puis le ticket de caisse est récupéré, digitalisé et envoyé dans la plateforme Expensya sans ajout de justificatif en temps réel.

Du point de vue de l’utilisateur, cette solution offre deux avantages majeurs : le premier est relatif au confort ; le second au gain de temps. Plus de prise de photo ou de scan pour obtenir un fichier PDF et in fine plus de mails ! Le salarié est déchargé de la somme de toutes ces micro-opérations logistiques avec la simplification de la gestion des notes de frais.

Du point de vue de l’entreprise, le temps de gestion est considérablement réduit avec pour conséquences positives de réallouer ce temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée etgagner en productivité. Les entreprises utilisatrices ont une vision globale optimisée des dépenses et un regard sur les factures en temps réel. Ainsi, les fraudes ou autres manquements faute de temps ou d’envie de la part des salariés sont alors évités.

De plus, comme l’indique Sid-Ahmed Chikh-Bled, cofondateur, au sujet des avantages offerts par KillBills : "La digitalisation des notes de frais, et donc la suppression des tickets de caisse papiers, est un argument notable pour les restaurants, les logiciels de points de vente et au bout de la chaîne les services comptables des entreprises. Cela va dans le sens de l’adoption récente de la loi concernant la suppression des impressions automatiques des tickets de caisse, entrant en vigueur en 2023. Cet argument écologique est un axe fort autour duquel nous communiquons beaucoup car nous pensons qu’il est un atout profondément différenciant de notre business model."

À propos de KillBills

Fondée en 2020 par Sid-Ahmed Chikh-Bled & Basile Fernandez, KillBills est une start-up permettant aux clients d'obtenir leurs tickets de caisse directement sur leur espace bancaire lors d'un paiement par carte. KillBills collabore avec des banques innovantes et de nombreuses enseignes pour offrir ce nouveau service. La startup est incubée chez 50 Partners et Euratechnologies et a été mentionnée dans plusieurs rapports d'acteurs majeurs de la Fintech (RAISE, Platform 58, Maddyness...) décrivant le service comme une des prochaines solutions innovantes arrivant sur le marché !

https://www.killbills.co/