Fieldfisher se positionne sur les contentieux de masse

Le cabinet européen Fieldfisher a créé Fieldfisher X, une unité qui se consacrera aux legaltechs et aux opérations liées au nombre croissant de contentieux de masse en Allemagne. L’associé Jan Wildhirth pilotera une équipe pluridisciplaire, composée de spécialistes de la tech, du contentieux et des data. Les clients, entreprises comme institutions publiques, pourront être accompagnés pour faire face à des litiges de masse, en matière de fuites de données, de protection des consommateurs et de droit de la concurrence. Le cabinet aidera également sa clientèle à s’adapter aux changements réglementaires, en fournissant analyse juridique, gestion efficace des dossiers et communication stratégique par des équipes interdisciplinaires. Face à l’augmentation des défis auxquels sont confrontées entreprises et institutions, Fieldfisher a souhaité créer une entité capable de fournir des solutions concrètes et adaptables, qui bénéficie des dernières innovations technologiques et opérationnelles.

Jan Wildhirth est un avocat expérimenté et un entrepreneur rodé au monde des legaltechs. Avant de rejoindre Fieldfisher, en ce début d’année, il a exercé chez Freshfields Bruckhaus Deringer, travaillé comme chief opération officer au sein d’Axel Springer SE, un groupe de presse allemand, et a fondé le fournisseur de services juridiques eagle lsp. L’associé voit la création de cette nouvelle unité chez Fieldfisher comme "une étape radicale pour le cabinet et pour le marché des litiges de masse en Allemagne. [Il ne crée] pas simplement un centre d’excellence au sein du cabinet, mais une nouvelle entité qui travaillera directement avec les clients et trouvera sa place sur le marché."

