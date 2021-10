Fidal Paris compte six nouveaux associés directeurs

Chez Fidal, la direction régionale de Paris vient de promouvoir six de ses avocats au rang d’associés. Tous deviennent également directeurs. Sont concernés les départements consacrés au contentieux, à l’immobilier, au droit fiscal et à la propriété intellectuelle. Le pôle fiscal est celui qui réunit le plus grand nombre de nouveaux directeurs : Pauline Trédaniel et Charles de Crevoisier à Paris, Alexandre Baux à Versailles et Louis-Emmanuel Ruggiu au sein de la direction internationale (située à Paris La Défense).

Le département fiscal, une priorité

Pauline Trédaniel exerce chez Fidal depuis quatorze ans. Spécialiste de la fiscalité directe, elle intervient également sur des dossiers de droit immobilier : fiscalité des opérations d’acquisition et de cession immobilière, assistance aux foncières et aux fonds d’investissement immobiliers, opérations de restructuration immobilière, négociation de rescrits, structuration d’investissements immobiliers des non-résidents, et ce, pour une clientèle à la fois française et étrangère. Charles de Crevoisier a rejoint Fidal en 2017 après quatorze ans chez CMS Francis Lefebvre Avocats. Chargé d’enseignement à l’université de Bordeaux, il exerce au sein des pôles consacrés à l’impôt direct et à l’immobilier. Auprès d’une clientèle de particuliers, d’entreprises et de groupes familiaux, il intervient lors de contrôles fiscaux et de contentieux et en conseil lors de la définition de stratégies patrimoniales, lors de transmissions, dans des affaires ayant trait à l’impôt sur la fortune immobilière et au transfert de résidence fiscale. Alexandre Baux est entré chez Fidal en 2011. Il est membre du conseil de l’ordre du barreau de Versailles et vice-président du Medef Yvelines. Son savoir-faire en droit fiscal l’amène à conseiller une clientèle d’entreprises et de dirigeants lors d’opérations de structuration et d’acquisition. Il les accompagne aussi en matière de fiscalité des entreprises, lors de contrôles fiscaux et de contentieux. Louis-Emmanuel Ruggiu est entré à la direction internationale de Fidal en 2004 après trois ans chez EY. Spécialiste de l’impôt sur les sociétés, il accompagne les groupes étrangers dans leurs investissements en France et dans le monde. Il est membre de l’équipe M&A et travaille sur les due diligences fiscales, les schémas d’acquisition et de cession et la documentation transactionnelle.

La promotion de Déborah Ittah renforce le département contentieux de Fidal à Créteil qu’elle a créé en 2001. Son activité est centrée sur les contrats, le recouvrement de créances, les baux commerciaux et le droit des sociétés. Enfin, Juliette Robin-Vernay est promue directrice au sein du département propriété intellectuelle qu’elle a intégré en septembre 2017. Celle qui a débuté à l’Inpi en qualité de juriste a exercé dix-huit ans chez Inlex IP Expertise, le cabinet de conseils en propriété industrielle. Chez Fidal, elle conseille de grands groupes et des PME dans tous les domaines de la propriété intellectuelle : sécurisation juridique de projets de marques, contentieux de la propriété intellectuelle (contrefaçon et concurrence déloyale), rédaction de contrats d’innovation (brevet et savoir-faire), droits d’auteur (contrat de production audiovisuelle et d’édition), lutte contre le cybersquatting… jusqu’à la mise au point de politiques de protection des actifs immatériels.

