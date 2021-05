Fidal concrétise ses ambitions à l’international

À l’occasion d’une conférence de presse, Fidal a dévoilé ses ambitions internationales pour l’année 2021 et annoncé le lancement d’Unyer. "Unyer est une organisation globale indépendante qui regroupe, sous une marque commune, des cabinets internationaux de premier plan, implantés localement et unis par une relation d’exclusivité", explique François de Laâge de Meux, président du directoire de Fidal. Pour concrétiser ce projet, Fidal s’est allié au cabinet d’affaires allemand Luther Rechtsanwaltsgesellschaft. "Notre ambition est de créer une organisation dont les membres sont liés par une relation d’exclusivité géographique, ce qui n’existe pas encore aujourd’hui sur le marché", complète Markus Sengpiel, membre du comité exécutif de Unyer et managing partner de Luther.

Être présent dans les 20 plus grandes économies mondiales

Créé sous la forme d’une verein suisse et basée à Zurich, Unyer a vocation à accueillir de nouveaux cabinets membres, mais également des structures offrant des services complémentaires aux conseils juridiques, qui conserveront leur indépendance. La nouvelle organisation réunit déjà plus de 2 000 avocats, juristes et consultants, présents dans plus de dix pays en Europe et en Asie. "Unyer tend à se déployer en priorité en Europe, notamment en Italie, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, mais également à se rapprocher de cabinets américains. L’organisation affiche ainsi son ambition, sur le long terme, d’être présente dans les 20 plus grandes économies mondiales", explique Christine Blaise-Engel, associée de Fidal à Paris et chargée du développement international.



Au mois de janvier dernier, Fidal rejoignait le réseau de fiscalistes WTS Global, afin de développer sa pratique fiscale. Avec le lancement d’Unyer, le cabinet élargit aujourd’hui sa couverture juridique : "Nous sommes désormais en mesure de fournir tous types de services, juridiques et autres, notamment de stratégie d’entreprise, sur l’ensemble des zones géographiques couvertes par Unyer", poursuit Christine Blaise-Engel. S’affichant comme une alternative aux big four, Unyer souhaite rester indépendant de tout réseau d’audit. Tournée vers les innovations au service du juridique, l’organisation envisage également de devenir un incubateur de start-up en se rapprochant notamment des acteurs de la legaltech.

Créé en 1922, le cabinet full service français Fidal rassemble 1300 avocats et juristes, répartis dans ses 90 bureaux en France. Luther est un cabinet de droit des affaires allemand offrant des conseils juridiques et fiscaux à des ETI et multinationales et des acteurs du secteur public. La structure se compose de plus de 420 avocats et conseils fiscaux, présents dans dix régions économiques allemandes et dans une dizaine de bureaux internationaux, situés dans des zones stratégiques d’investissement et centres financiers en Europe et en Asie.

Marine Calvo