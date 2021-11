Fidal se muscle en restructuring

Avec pour projet de développer son activité en restructuring, turnaround et insolvency sur le marché parisien, régional et international, Fidal attire deux avocats experts de la matière en provenance de WTS France. Les nouveaux associés Isabelle Vincent et Arnaud Roiron rejoignent ainsi le département mutation, retournement et procédures collectives de la direction régionale de l’enseigne interprofessionnelle. Leurs compétences en prévention et traitement des difficultés de l’entreprise, complémentaires à l’offre pluridisciplinaire de Fidal, leur permettront d’accompagner une clientèle française et internationale de façon toujours plus transversale.

Isabelle Vincent est une spécialiste des restructurations financières de sociétés en retournement ou en difficulté, qui a développé une compétence particulière en contentieux. À ce titre, elle accompagne des établissements bancaires et des créanciers institutionnels. L’avocate est notamment intervenue dans les procédures dont ont fait l’objet Urbania, Proximania, Rallye (une holding du Groupe Casino), Alinéa ou encore le groupe Agapes Flunch. Inscrit au barreau de Paris depuis 1993, Isabelle Vincent a cofondé deux cabinets au début de son parcours : Collot & Vincent Associés en 1999, puis VRL Avocats en 2004. En 2016, elle devient associée et cogérante de la filiale française de WTS, cabinet fondateur du réseau WTS Global, dont Fidal est désormais membre. Elle est titulaire d’un master 1 de droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon Sorbonne et est diplômée de Sciences Po Paris. Membre du barreau parisien depuis 1995, Arnaud Roiron est aussi un expert des restructurations financières de sociétés en mutation, en retournement ou en difficulté. Particulièrement qualifié en matière de prévention des difficultés, il assiste des entreprises mais aussi des administrateurs et des mandataires judiciaires à l’occasion d’opérations complexes, telles que des restructurations internationales. Titulaire d’un master 1 en droit des affaires et fiscalité ainsi que d’un DEA en droit des affaires et de l’économie de l’université Panthéon Sorbonne, il est l’autre cofondateur du cabinet VRL Avocats. Suivant le même chemin que son associée Isabelle Vincent, il a également intégré WTS France en tant qu’associé cogérant en 2016.

Léna Fernandes