Fichorga et FoxNot s’unissent pour numériser le notariat

D’un côté, la legaltech FoxNot, fondée en 2015 par le notaire orléanais Michaël Dadoit pour répondre aux nouveaux usages des particuliers et anticiper les enjeux de la numérisation des notaires : elle propose une plateforme d’échanges sécurisée pour faciliter la constitution des dossiers des clients. De l’autre, la PME Fichorga qui offre aux notaires des solutions et des logiciels de rédaction d’actes et de comptabilité depuis sa création, en 1972. Deux acteurs qui, pour “renforcer leur ancrage dans l’accompagnement numérique des études notariales” en France, ont décidé de nouer un partenariat “stratégique et capitalistique” avec l’entrée de Fichorga au capital de FoxNot.

FoxNot pourra s’appuyer sur la base des clients de Fichorga, et Fichorga bénéficier du laboratoire d’innovation technologique apporté par FoxNot. Ensemble, les deux entreprises veulent développer une offre fluide, numérisée et “désormais complète”, alignée avec les intérêts du notariat. Qui, de plus, va dans le sens de la souveraineté numérique, car les technologies utilisées sont françaises.

Olivia Fuentes