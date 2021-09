Feste-Guidon Avocat : la nouvelle structure de droit pénal des affaires à Marseille

Marseille accueille une nouvelle structure consacrée au droit pénal des affaires : Feste-Guidon Avocat. Doté d’un double cursus réalisé à Sciences Po puis à l’université Paris 1, l’associé fondateur Armand Feste-Guidon a commencé sa carrière au sein du cabinet Soulez Larivière, avant d’exercer auprès de Le Borgne-Saint-Palais Associés.

Pénalisation du droit des affaires

L’avocat souhaite aujourd’hui mettre son savoir-faire du contentieux pénal au profit de dirigeants, notamment ceux établis dans la cité phocéenne, afin de les accompagner dans toutes leurs problématiques de droit pénal : des affaires, pénal fiscal et du travail. "Les entreprises de la région sud et leurs dirigeants expriment des besoins importants dans ces matières. On pourrait parler plus largement de droit pénal de l’entreprise, dans la mesure où l’on assiste à une pénalisation de plus en plus marquée du droit des affaires", explique l’associé fondateur, avant de citer l’abus de bien sociaux, l’escroquerie, la corruption, mais également l’engagement de la responsabilité des dirigeants, les accidents du travail ou encore le harcèlement. Parmi ses clients, il compte déjà de grands groupes établis à Paris, mais également des PME et TPE locales, ainsi que des clients anglais, allemands, suisses, autrichiens, qu’il est en mesure d’accompagner aussi bien en anglais qu’en allemand. Armand Feste-Guidon est d’ailleurs inscrit sur la liste des avocats germanophones du consulat d’Allemagne à Marseille.

Bureau secondaire à Paris

Établi à Marseille, Armand Feste-Guidon garde un pied en région parisienne grâce à l’antenne secondaire qu’il possède à Paris. Le pénaliste souhaite en effet conserver une certaine proximité avec des institutions présentes dans la capitale, comme le Parquet national financier et le Parquet européen. Membre de l’Association des conseils d’entreprises (ACE) à Marseille et de l’Institut du droit pénal fiscal et financier (IDPF), Armand Feste-Guidon est aujourd’hui seul à la tête de sa structure. Il envisage cependant déjà de recruter dans les prochains mois.

Marine Calvo