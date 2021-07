Féral Schuhl Sainte-Marie accueille un nouvel associé

Farid Bouguettaya se consacre au droit des nouvelles technologies (Internet, e-commerce, données personnelles, contrats informatiques), le droit des médias et la propriété intellectuelle (droit d’auteur, marques), matières dans lesquelles il intervient comme conseil mais également en phase précontentieuse et contentieuse. Dans le cadre de sa pratique, il représente des grands comptes, des PME et des start-up de secteurs variés comme les technologies, le e-commerce, les médias, la mode et le luxe, les transports ou encore le tourisme. Farid Bouguettaya les accompagne notamment dans la gestion de leurs contrats commerciaux (rédaction et négociation) ainsi qu’en droit économique, particulièrement en matière de consommation, publicité et relations commerciales.

Farid Bouguettaya a auparavant exercé au sein du cabinet Bird & Bird (2010) avant de rejoindre DLA Piper trois ans plus tard. L’avocat fonde ensuite sa structure Artemont en 2016, où il exerce jusqu’à rejoindre Féral Schuhl Sainte-Marie. Il exercera aux côtés de Christiane Féral-Schuhl, ancienne présidente du CNB (2018-2020) et ancienne bâtonnière de Paris (2012-2013), Bruno Grégoire Sainte Marie et Richard Willemant. Le cabinet Féral-Schuhl Sainte-Marie intervient depuis plus de trente ans en conseil comme dans le cadre de contentieux, en droit des technologies et du numérique, en droit de la propriété intellectuelle et en droit des médias et de la communication. La structure se compose désormais de 13 avocats, dont 4 associés.

Marine Calvo