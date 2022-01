Faubourg Promotion acte la vente à terme d'un projet logistique à Fos-sur-Mer

Au cœur du parc Euroméditerranée, ancienne friche industrielle revalorisée en parc à haute valeur ajoutée, Faubourg Promotion a réalisé une vente à terme de l’une de ses plateformes logistiques à Ivanhoé Cambridge. Adeo, actuel locataire de cet ouvrage en restera l’occupant une fois la cession finalisée.

Un programme à succès

Le Parc Euroméditerranée qui s’établit au cœur de la ZIP de la Feuillane à Fos-sur-Mer (13) est le fruit de la revalorisation complète par Faubourg Promotion d’une ancienne friche industrielle en zone logistique de premier plan. Pour y parvenir, ses équipes ont piloté le désamiantage, la dépollution et la démolition des bâtiments existants de cet ancien site pétrochimique. Les matériaux usagés ont été recyclés pour les réintégrer dans la construction des bâtiments du site.

128 000 m² de plateformes logistiques

Au total, Faubourg Promotion a développé trois projets logistiques d’envergure sur ce parc idéalement situé au carrefour de la Méditerranée. Une première plateforme accueille le logisticien XPO Logistics, une seconde est dédiée à Adeo, tout comme le troisième et dernier projet dont une nouvelle tranche a été livrée ces dernières semaines. Cette ultime opération a fait l’objet d’une vente à terme à Ivanhoé Cambridge, entreprise spécialisée dans le développement et l’investissement en immobilier qui détient plus de 1 100 actifs à travers le monde.

Cession d’une opération de plus de 90 000 m²

Développé pour Adeo, maison mère des enseignes spécialisées dans l’aménagement et le bricolage comme Leroy Merlin, Weldom ou Bricoman, ce projet dont Ivanhoé Cambridge vient de faire l’acquisition s’étendra à terme sur plus de 92 000 m². Il s’organisera autour de quinze cellules et 3 000 m² de bureaux répartis en trois blocs. A ce jour, 68 600 m² ont déjà été livrés, la construction de la dernière extension de 23 648 m² étant prévue dans le courant de l’année 2022. Cette transaction permet à Ivanhoé Cambridge de renforcer sa plateforme Hub & Flow, un portefeuille d’actifs logistiques acquis en février 2020, qui totalise désormais 20 actifs pour un total de 600 000 m². Grâce à la signature de deux nouveaux locataires sur le site de Saint-Quentin-Fallavier, le portefeuille Hub & Flow affiche aujourd’hui un taux d’occupation de 94 %. L’ensemble de cette opération a bénéficié d’une approche vertueuse. Revalorisation et dépollution d’une friche industrielle, conception et construction optimisée pour limiter l’empreinte carbone des bâtiments et leurs consommations d’énergie contribuent à intégrer le Parc Euroméditerranée et le bâtiment dont Ivanhoé Cambridge s’est porté acquéreur dans une vision responsable et durable. Cette plateforme logistique profite également d’une installation photovoltaïque de 41 000 m² en toiture, 5 000 m² d’ombrières et d’une certification BREEAM Niveau Very Good.

Collaboration fructueuse

Cette opération et plus généralement l’ensemble du parc Euroméditerranée est le fruit d’une collaboration réussie entre deux filiales du Groupe Idec : Faubourg Promotion et Idec. Une réponse concertée et une mutualisation des compétences et savoir-faire ont été des éléments déterminants pour garantir le succès des différents projets livrés. Cet accompagnement unique démontre une nouvelle fois la capacité de ces deux filiales du Groupe Idec à proposer une réponse globale à leurs clients, de l’aménagement, au développement, en passant par la conception et la construction clé en main d’ouvrages sur-mesure.

AC