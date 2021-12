Farmida Bi : future big boss de Norton Rose

Une fois n’est pas coutume. C’est une femme — Shauna Clark— qui occupait jusqu’alors la tête du cabinet Norton Rose. Et c’est une femme qui la remplacera aux manettes de la structure britannique à partir du mois de janvier 2022. Mais pas n’importe quelle femme. Farmida Bi connaît parfaitement la maison. Et pour cause : arrivée au sein du cabinet comme associée du département banque et financement en 2008, elle dirige depuis plus de trois ans les régions d’Europe, du Moyen Orient de de l’Afrique (EMEA). Installée à Londres, la future « global chair » aura la tâche de piloter les 4 000 avocats, répartis dans cinquante bureaux, du cabinet. Son ambition ? "Favoriser une culture d’inclusion et d’innovation, témoigne-t-elle dans le communiqué diffusé par le cabinet. Je veux que nous soyons audacieux pour tirer parti des opportunités qui ont été créées et reconnus comme le premier cabinet d’avocats véritablement mondial."

Avocate chevronnée, Farmida Bi est passé par Dentons, Clearly Gottlieb Steen & Hamilton, Clifford Chance et JP Morgan. Toujours en qualité d’associée. En prenant la tête de Norton Rose, Farmida Bi entre dans le cercle restreint des femmes qui dirigent des cabinets d’avocats internationaux. Celui-ci compte notamment Rebecca Maslen-Stannage (Herbert Smith Freehills) ou encore Lindsey Keeble (Watson Farley William).

C. C.