Faith, la nouvelle boutique de droit immobilier

Le cabinet Faith intervient dans chaque étape des opérations d’un projet immobilier : depuis sa mise en place (audit, conseil, structuration) à l’acquisition et à la cession (actif ou share deal) en passant par le développement (construction et urbanisme), la gestion d’actifs (droit des contrats, droit des baux, droit de l’environnement…), le financement mais également le contentieux immobilier. Les associés fondateurs de la structure conseillent un large panel de clients, composé de sociétés foncières, de fonds d’investissement, d’établissements financiers ou bancaires, d’asset managers, de promoteurs mais aussi d’industriels ou d’opérateurs publics, sur l’ensemble de leurs classes d’actifs (bureaux, commerce, hôtellerie, logistique, galerie marchande, logement et terrain à bâtir).

Maroun Abinader est titulaire d’un DESS de droit immobilier et droit de la construction et d’un DEA de droit public des affaires. Il a auparavant exercé au sein du cabinet White & Case puis chez Bird & Bird en qualité d’associé.

Isabelle Maîtrejean est titulaire d’un master de droit notarial et d’un master de droit des affaires. Elle a piloté le département juridique de diverses entreprises investisseurs, promoteurs et family offices.

Jessica Soussan est titulaire d’un DESS de droit des affaires et d’un DEA de théorie et pratique du procès. Elle a auparavant exercé dans des structures françaises et anglaises (Alain Bensoussan, Quadrige, Fidal et Eversheds Sutherland).

