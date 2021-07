Interprofessionnalité : Faith Avocats rejoint Lacourte Groupe

Après son rapprochement avec le cabinet D&V, le groupe Lacourte, société pluriprofessionnelle d’exercice composée de notaires et d’avocats, renforce son département immobilier avec l’arrivée du cabinet d’avocats Faith, tout récemment créé par Maroun Abinader, Jessica Soussan et Isabelle Maîtrejean et consacré au droit immobilier. Les avocats de Faith interviennent à chaque étape d’un projet immobilier, de sa mise en place (audit, conseil, structuration) à l’acquisition et la cession (asset deal ou share deal) en passant par le développement (construction et urbanisme), la gestion d’actifs (droit des contrats, droit des baux, droit de l’environnement…), le financement et le contentieux immobilier.

Ainsi consolidé, le département immobilier institutionnel compte désormais 25 notaires et avocats, qui se consacrent à l’immobilier institutionnel et à son financement. Les avocats du cabinet Faith intègrent les locaux de Lacourte et Associés dans le quartier de la place Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris.

"La SPE, structure juridique créée par la loi dite 'Macron' de 2015, nous permet d’investir dans des domaines et compétences du droit qui ne sont pas traditionnellement ceux du notariat, ce qui permet de renforcer la capacité et l’aptitude à répondre de façon adaptée à une demande qui évolue. Notaires et avocats, au sein de la même structure, la SPE, contribuent ensemble à répondre de façon concertée à la demande du client par une offre de prestations globales et intégrées. Après l’arrivée d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit des entreprises, le cabinet D&V, nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui le cabinet d’avocats Faith composé de trois associés expérimentés en droit immobilier", explique Bertrand Lacourte, notaire honoraire de Lacourte Groupe.

Créé en 1973, Lacourte Notaires, composé de plus d’une centaine de professionnels, recouvre quatre pôles de compétences : l’immobilier privé, le patrimoine, l’immobilier professionnel et son financement. En 2018, Lacourte Notaires devient Lacourte et Associés et devient une société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE) des métiers de notaire et d'avocat.

Marine Calvo