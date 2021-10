Faites le choix d'un compte rendu de qualité pour vos réunions et CSE

L’importance d’une bonne retranscription



Les réunions prenant place dans le milieu professionnel ou au sein de collectivités demandent une retranscription rigoureuse. Après chaque réunion effectuée par un comité d’entreprise en France, un procès verbal des débats doit être fourni par le secrétaire du comité, son adjoint ou un rédacteur externe. Ce document est indispensable pour pouvoir conserver une trace pérenne des discussions qui ont eu lieu et diffuser l’information à l’intérieur d’une société. De cette façon, chaque salarié peut être tenu au courant de la situation de l’entreprise.



Pour vos comptes rendus, plusieurs solutions sont possibles. La prise de notes peut être effectuée par le secrétaire durant la réunion, un enregistrement des débats est possible pour une retranscription ultérieure ou un professionnel de la sténographie peut être contacté en amont. Un spécialiste en sténographie offre la garantie d’une retranscription fiable et rapide. Cette solution est envisageable tant dans le secteur public que privé.

Les obligations légales pour les CSE



Représentant les membres du personnel, le comité social et économique (CSE) est un acteur majeur dans la vie des entreprises en France. Des réunions fréquentes sont nécessaires, au rythme d’une par mois au minimum pour les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés notamment. Des réunions exceptionnelles sont également possibles pour traiter d’urgences ou de demandes individuelles. Les comptes rendus de ces réunions constituent ainsi un enjeu important. Le Code du travail, dans son article L2315-34, fixe des règles précises pour la rédaction du PV de CSE . Ce procès verbal doit être établi par le secrétaire du comité et communiqué à l’employeur et aux autres membres dans un délai de 15 jours.

La principale difficulté ici est de pouvoir proposer un procès verbal qui retranscrive fidèlement les propos échangés au cours de la réunion. En cas d’enregistrement des débats, la mise en forme écrite doit également être réalisée rapidement. Dans bien des cas, il apparaît donc utile de passer par un expert pour rédiger un procès verbal CSE . Il s’agit d’une garantie de fiabilité et d’efficacité.

Les atouts d’un prestataire pour vos comptes rendus



Dans l’article D 2315-27 du Code du travail, il est mentionné qu’un compte rendu de réunion peut être confié à une personne extérieure à l’entreprise. La direction n’est pas en mesure de s’y opposer. Pour autant, la personne qui viendra sténographier une séance est soumise à une obligation de discrétion, au même titre que les autres membres du CSE. Cette solution permet au secrétaire d’être déchargé de la prise de notes et de pouvoir être plus actif durant les échanges. Ce gain de temps notable va de pair avec l’assurance de bénéficier d’une retranscription fiable disponible très rapidement. C’est un gage de qualité pour vos comptes rendus, qui permet une information optimale pour les salariés.



Afin de respecter le Code du travail, les comptes rendus de comité d’entreprise nécessitent une vraie rigueur. Quand le secrétaire du CSE ne peut assumer cette tâche seul, un intervenant extérieur spécialisé dans la sténographie est un allié précieux. Un professionnel est capable de vous faire gagner du temps dans cet exercice chronophage.