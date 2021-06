Fairway continue de développer son offre

Après la création d’un département restructuring en septembre dernier, Fairway poursuit son développement au-delà du secteur de l’industrie immobilière en accueillant Sandrine Benaroya, une spécialiste des opérations corporate et de M&A. En provenance de chez Ayache, l’avocate est accompagnée dans ce mouvement par sa collaboratrice Louise Abbou.

Forte d’une expérience de plus de vingt ans, Sandrine Benaroya accompagne les fonds d’investissement ainsi que les moyennes et grandes entreprises des secteurs du divertissement, des médias, de la distribution et de l’industrie. Elle conseille sa clientèle dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions, de LBO, de private equity ou encore de carve-out. Avocate depuis 2001, elle commence sa carrière en tant que collaboratrice pour le cabinet Hoche puis intègre Ayache où elle accède au rang d’associée. Occupant aussi des fonctions d’administrateur indépendant, elle est membre du conseil de surveillance de la société de négoce Sucden depuis 2019. Sandrine Benaroya est titulaire d’un DESS en gestion européenne et internationale et d’un master de droit des affaires de l’université Panthéon-Sorbonne. Avec son arrivée et celle de sa collaboratrice Louise Abbou, la pratique corporate et private equity de Fairway compte désormais 14 avocats, dont 5 associés et 1 counsel. Fondée en 2011, l’enseigne indépendante adresse son offre aux acteurs du secteur de l’immobilier et réunit au total 11 associés et 20 collaborateurs.

Léna Fernandes