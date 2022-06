Fabrice Veverka arrive chez Willkie Farr & Gallagher

Le bureau parisien de Willkie Farr & Gallagher accueille un nouvel associé : Fabrice Veverka, spécialiste des offres publiques, des opérations de cession et d'acquisition de participations dans des sociétés cotées. Il intègre à ce titre le département corporate and financial services de la structure. "La présence internationale du cabinet me permettra de mieux servir mes clients dont les problématiques sont de plus en plus transfrontalières et multijuridictionnelles", déclare l’avocat. Son arrivée porte à 11 le nombre d'associés et à 30 le nombre total d’avocats réunis au sein du département corporate de la firme à Paris.

Fabrice Veverka commence sa carrière chez De Pardieu Brocas Maffei avant de partir à Londres l’année suivante et de rejoindre Macfarlanes. De retour à Paris, il intègre Darrois Villey Maillot Brochier où il exercera six ans avant de lancer sa propre boutique en 2012, SLVF, pour Scemla Loizon Veverka & de Fontmichel. La boutique fusionne avec Viguié Schmidt à l’été 2017. Il a occupé les fonctions de managing partner de SLVF puis de comanaging partner de Viguié Schmidt & Associés. Fabrice Veverka est diplômé en management de l’école HEC Paris ainsi qu’en droit de la Columbia Law School et de l’université Paris Nanterre.

