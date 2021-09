Fabregat Avocats, une nouvelle boutique IP est née

Marie Fabregat n’est pas une avocate entrepreneuse née de la dernière pluie. En ouvrant les portes de Fabregat Avocats en mai dernier, cette spécialiste de la propriété intellectuelle totalise trois créations de boutiques. Mais cette fois, elle privilégie (pour le moment) l’exercice en solo, aux côtés de celle qui a été sa stagiaire par le passé : Ambre Zanetti. Depuis qu’elle a fait ses premières armes en tant que collaboratrice aux côtés de Dominique Menard puis de Michel-Paul Escande, Marie Fabregat a fait basculer son activité sur des dossiers d’envergure, aux enjeux financiers lourds et aux procédures complexes. Celle qui avait d’abord cofondé IP-Logos en 2009 puis Noésis Avocats en septembre 2011 ajoute à sa pratique du conseil et du contentieux de la propriété intellectuelle les dossiers complexes en matière de brevets comme l’expertise sur un puits de géothermie profonde dont les enjeux financiers s’élèvent à plusieurs millions d’euros.

"Le réflexe IP"

Si l’avocate est une spécialiste du droit des marques, des dessins, des modèles, des droits d’auteur et des appellations d’origine contrôlée, elle a construit historiquement son activité autour du droit des brevets. Mais pas uniquement. Sous le prisme de son expérience de la propriété intellectuelle et du droit du numérique, Marie Fabregat accompagne les entreprises innovantes réunies au sein d’un incubateur, celui de l’Essec à Cergy-Pontoise, afin de les sensibiliser à l’impact sociétal et environnemental de leur activité. Elle leur enseigne "le réflexe IP" lors de levées de fonds ou d’autres opérations de croissance afin de protéger leurs actifs immatériels en amont de leur développement, favorisant ainsi la prévention des litiges. Cela va de pair avec des formations données aux clients du cabinet en matière de respect des règles relatives au traitement des données personnelles et son poste de chargée d’enseignement à l’université Panthéon-Assas Paris 2 en droit et pratique du droit européen de la propriété intellectuelle. Son nouveau cabinet, situé dans des locaux partagés avec d’autres confrères rue de Rivoli à Paris, marquera l’an prochain ses 25 ans de carrière.

Pascale D'Amore