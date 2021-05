F. Zocchetto (PayFit) : "Nous voulons devenir leader européen des solutions RH"

Décideurs. Comment se porte PayFit ?

Firmin Zocchetto. L’entreprise se porte bien. L’an dernier, nous avons enregistré une croissance de notre chiffre d’affaires de l’ordre de 40 % et cette année nous pensons atteindre les 80 %. Fondée il y a cinq ans, PayFit continue de progresser sur son marché. Notre clientèle se compose aujourd’hui de près de quatre mille entreprises en France et d’environ un millier en Europe et compte 600 collaborateurs.

Notre ambition est d’offrir aux TPE et aux PME une solution complète couvrant non seulement la gestion de paie mais aussi le traitement administratif comme les déclarations sociales ou encore l’intégration des nouveaux employés. De plus, nous continuons d’élargir notre spectre d’intervention en développant des outils innovants notamment en matière d’organisation des congés ou bien de communication interne. Nous souhaitons également étendre notre champ de compétences sur de nouveaux secteurs tels que le BTP ou le secteur agricole.

Quels sont les objectifs de cette levée de fonds ?

Ce nouveau tour de table de 90 millions d’euros intervient près d’un an après le précédent et s’ajoute aux 89 millions d’euros déjà levés depuis notre création. Il va nous permettre de poursuivre notre croissance mais également de renforcer notre développement géographique déjà entamé dans cinq pays : en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. Notre objectif est de devenir le leader européen dans le domaine des solutions RH digitales. Pour y parvenir, nous avons une stratégie de développement ambitieuse notamment grâce à la confiance que nous apporte nos investisseurs tels qu’Eurazeo Growth et Bpifrance mais aussi celle des soutiens historiques, avec Accel, Frst et Xavier Niel.

Quelles relations entretenez-vous avez vos investisseurs ?

Nous partageons à la fois une vision commune de l’avenir pour PayFit mais aussi notre souhait d’accompagner les entreprises dans leur digitalisation. Il y a un énorme marché à prendre et un besoin qui va continuer à grandir dans les années à venir. Par ailleurs, nos investisseurs nous soutiennent dans notre développement, stratégique mais aussi géographique. Ce sont des acteurs français, résolument tournés vers l’Europe, capables de nous accompagner dans l’internationalisation de notre offre.

La pandémie a-t-elle eu des conséquences sur ce nouveau tour de table ?

Hormis le fait que cette levée a été réalisée en grande partie à distance, nous n’avons pas noté de réelle incidence de la situation sanitaire sur le process. Les termes étaient les mêmes que ceux du précédent tour de table.

Qu’en est-il de l’accompagnement auprès de vos clients ?

La période actuelle a eu plusieurs effets, parfois antagonistes sur les sociétés que nous accompagnons et nos prospects. Pour certaines, changer de méthode en matière de gestion de paie n’a pas été une priorité alors que pour d’autres, la digitalisation s’est imposée comme une évidence, en optimisant leurs activités à l’aide de nouvelles technologies.

En outre, la paie est un domaine étroitement lié à la législation qui a évolué toutes les semaines depuis un an entre les mesures de chômage partiel, le report des congés ou encore celui des cotisations Urssaf. Il a donc fallu adapter notre outil en temps réel afin de produire des paies et des déclarations sociales corrélées à la réalité économique. La période que nous traversons est différente, complexe et nécessite pour tous de s'adapter. Notre souci a été d’être au plus près de nos clients pour les aider à traverser cette période anxiogène.