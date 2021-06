F. Jacquey et P.O. Martin (Roche Diabetes Care) : "Réinventer l'organisation au travail grâce à l'intelligence collective"

Décideurs. Quel sont les enjeux de formation induits par votre activité ?

Frédéric Jacquey. Filiale autonome de Roche depuis 2014, l’innovation chez Roche Diabetes Care France (RDCF) se cultive grâce à notre esprit start-up. Nous proposons à nos collaborateurs un cadre de travail propice au développement des carrières et à la montée en compétences grâce notamment à des cycles de formation. Nos actions de formation s’inscrivent dans la transformation numérique de la santé en France. Notre offre s’est élargie pour inclure des outils et des services digitaux qui nécessitent des compétences différentes de nos équipes. C’est pourquoi nous avons mis en place un programme complet, Digi-Chek, visant à acculturer et mobiliser les équipes face au défi de la digitalisation dans la prise en charge du diabète.

Roche Diabetes Care France mobilise ses collaborateurs pour réinventer son organisation et le bien-être au travail grâce à l’intelligence collective. En quoi consiste ce programme ?

Pierre-Olivier Martin. Avant la crise sanitaire, RDCF avait déjà engagé plusieurs initiatives pour réinventer l’organisation et le bien-être au travail grâce à l’intelligence collective. La crise n’a pas tout bouleversé, elle a surtout accéléré des pratiques en cours. Nous avons réalisé en trois mois ce que nous aurions fait en quelques années. Par exemple, nous avons constaté qu’il était possible d’explorer de nouvelles façons de travailler tout en assurant la continuité de l’activité, l’engagement et la cohésion des équipes et en renforçant la culture d’entreprise. Nous avons lancé le projet WOW comme « New Ways Of Working », à l’écoute des salariés, notre première source d’inspiration. Ce projet a donné lieu, en décembre 2020, au premier hackathon interne RDCF pour repenser notre organisation du travail et impulser un nouvel élan au télétravail, après les chamboulements connus en la matière l’année dernière.

Quels en sont les résultats ?

Les collaborateurs ont bien accueilli l’initiative puisque que 90 % d’entre eux ont été impliqués de près dans ce projet : ils ont soit déposé un projet, soit commenté ou voté pour l’un d’entre eux, soit participé au hackathon.

En tout, 44 projets ont été déposés. La démarche collaborative s’est poursuivie par un vote des collaborateurs, avec le comité de direction, pour sélectionner douze projets participant au hackathon. Finalement, huit projets ont été affinés, certains, trop ressemblants, ayant été fusionnés.

Nous en avons retenu quatre. Ils portent sur le réaménagement des espaces de travail et du flex office, le partage des talents et des compétences, et le télétravail. Ils sont actuellement perfectionnés par les équipes avant d’être présentés au comité de direction pour validation et mise en œuvre.

Quelles sont les dernières innovations ou initiatives développées en matière de formation ?

La crise sanitaire a accéléré la mise en place de plateformes de e-learning et toutes nos formations, y compris l’intégration des nouveaux collaborateurs, ont été transformées en 100 % distanciel. En 2021, le programme Digi-Check entre dans une deuxième phase, centrée sur les méthodes agiles. Par ailleurs, nous avons formé l’ensemble de nos managers au management de l’incertitude qui est plus que d’actualité.

Propos recueillis par Roxane Croisier.