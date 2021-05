F.Demarcq (Bolloré Transport & Logistics) : "La B’University capte les innovations pédagogiques à travers le monde"

Décideurs. Qu’est-ce que la B’University ?

Frédéric Demarcq. Nous avons voulu créer une marque, un label, afin de traduire au mieux nos ambitions de développement sur le volet formation. Le groupe Bolloré est très décentralisé et se caractérise par un fort esprit entrepreneurial, ce qui renforce le besoin d’homogénéité des compétences de nos collaborateurs indépendamment de leur situation géographique. Compte tenu de la diversité de nos métiers, nous avons aussi besoin de mieux les accompagner à travers le monde. La création de B’University va dans ce sens.

Comment est-elle organisée ?

Nous disposons de deux centres de formation, un en région parisienne, l’autre à Abidjan plus spécifiquement dédié aux métiers portuaires en Afrique. On retrouve également sous sa bannière des initiatives locales, en Inde, à Singapour, à Johannesburg, ce qui nous permet de capter les innovations pédagogiques sur le terrain. L’ une des exigences du groupe étant la réactivité, nous devons être capables de délivrer très vite les solutions à mettre en place partout dans le monde. La B’University formalise cette volonté et va permettre de développer les compétences nécessaires pour bien exécuter les services que nous proposons à nos clients. Notre démarche n’est pas dogmatique, une solution ayant fonctionné à un endroit donné ne fonctionnera pas ailleurs, nous formons donc nos collaborateurs à innover pour trouver celles qui seront le plus adaptées.

Zoom sur un programme…

Notre campus d’Abidjan est à l’initiative du projet d’alphabétisation numérique, mis en œuvre au profit des agents du groupe et des dockers. Les formations se pratiquent par l’intermédiaire d’un mobile grâce à une application qui ne nécessite pas de connexion internet. Chaque apprenant est accompagné par un tuteur et des cours collectifs sont également planifiés. Ce dispositif permet aux apprenants de s’adapter aux nouvelles technologies, de se former partout et à n’importe quel moment. Il permet également à l’équipe d’encadrement d’adopter une approche moins scolaire et plus ludique ainsi qu’un suivi soutenu pour maintenir la motivation. Ce projet répond en outre à la politique de responsabilité sociétale du groupe engagé pour le développement des territoires. Après six ans, il a permis de former environ 300 agents.

À quels enjeux de formation répond la B’University ?

La B’University s’intègre dans un monde en mouvement permanent, qui connaît des mutations profondes parfois soudaines, comme c’est le cas aujourd’hui avec la crise sanitaire. Elle tient compte également des évolutions, notamment technologiques, afin de garantir une formation rigoureuse, régulière et adaptée. L’adhésion des collaborateurs aux formations et la satisfaction de nos clients constituent par ailleurs un axe d’amélioration et que nous mesurons au travers d’enquêtes.

Sur quels leviers souhaitez-vous vous appuyer pour accélérer le développement de la direction de la formation ?

L’animation de notre réseau learning à travers le monde va prendre plus d’ampleur. Pour cela, nous allons notamment rendre notre LMS plus accessible. Le groupe recèle de poches de créativité à travers le monde : de nombreux collaborateurs ont des idées et créent par exemple des tutos, je crois beaucoup en eux. Nous donnons la possibilité à tous ces relais de diffuser leurs créations, cela passe par de la technologie mais j’insiste sur le caractère humain qui doit être soutenu par l’organisation.

Propos recueillis par Roxane Croisier