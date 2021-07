EY Société d’Avocats : nouvelle associée en IP/IT

Membre du réseau mondial Ernst & Young, l’enseigne française EY Société d’Avocats étoffe les rangs de sa pratique consacrée à l’immatériel et au numérique. L’arrivée de Yaël Cohen-Hadria en tant qu’associée renforce les trois pôles du département qui traitent distinctement les sujets liés aux données personnelles, aux technologies de l’information et à la propriété intellectuelle. Accompagnant les projets digitaux d’une clientèle tant domestique qu’internationale, l’équipe IP/IT et protection des données personnelles intervient notamment pour la rédaction et la négociation de contrats informatiques, dans le cadre de problématiques liées à la blockchain ou à l’intelligence artificielle ainsi que pour l’audit et le développement de stratégie de protection des incorporels.

Yaël Cohen-Hadria exerce comme conseil et en contentieux mais également en tant que data protection officer pour certains de ses clients. Elle gère les risques et la valorisation des données des entreprises dans la mise en conformité de leurs projets au RGPD, prépare les contrôles de la Cnil, conduit la monétisation des bases de données ou encore protège les droits de propriété intellectuelle de sa clientèle. Avocate au barreau de Paris depuis 2008, elle a commencé son parcours au sein du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats avant de passer chez Itlaw Avocats puis Haas Avocats. En 2014 elle fonde son propre cabinet de niche en IP/IT avant de rejoindre Marvell Avocats en 2018. Yaël Cohen-Hadria est diplômée d’un master recherche en droit de la propriété industrielle et artistique et d’un master professionnel en droit de l’Internet, administrations et entreprises de l’université Panthéon-Sorbonne. Administratrice du Club Ebios et chargée d’enseignement à l’IAE Gustave Eiffel, elle donne également des formations auprès d’entreprises et d’administrations sur les thèmes de la propriété intellectuelle numérique et du RGPD.

Léna Fernandes