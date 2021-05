Expensya lève 20 millions de dollars

Pas de répit pour les fintech françaises. La crise sanitaire n’aura pas refroidi leur appétit de croissance et aura même parfois fait office d’accélérateur de développement et de transformation pour certaines. Expensya, qui vient juste de boucler un nouveau tour de table de 20 millions de dollars, en est l’illustration.

Une croissance de 100 % en 2020

Autrefois identifiée comme spécialiste de la gestion de déplacements professionnels, la start-up créée en 2014 a profité de la pandémie pour se réinventer et faire évoluer sa solution afin d’offrir une gestion des dépenses à 360° à sa clientèle professionnelle. La plateforme est désormais utilisée par les entreprises pour gérer l’ensemble des dépenses de leurs collaborateurs, qu’elles soient liées aux déplacements professionnels comme quotidiens, aux achats en ligne ou généraux. "La crise de la covid-19 a été pour nous un élément d’accélération. Elle nous a poussé à réétudier notre positionnement stratégique afin de fournir à nos utilisateurs l’expérience la plus complète de paiement et de gestion des dépenses impliquant le salarié", explique Karim Jouini, CEO et Co-Fondateur Expensya.

Pari gagnant pour la fintech qui enregistre pour l’année 2020 un chiffre d’affaires en hausse de 100 %. "Cette croissance exceptionnelle est portée à la fois par l’entrée de nouveaux clients mais également par la transformation des usages de notre solution", analyse Karim Jouini. L’entreprise totalise aujourd’hui 500 clients pour un demi-million de salariés utilisateurs.

20 millions de dollars pour l’international et la R&D

En réalisant un nouveau tour de table de 20 millions de dollars, la start-up franco-tunisienne compte poursuivre sur sa lancée et capitaliser sur son dynamisme. "Cette nouvelle levée de fonds vient remettre du carburant afin de réussir notre déploiement international et poursuivre notre transformation afin de devenir la référence en termes de solution de gestion de frais professionnels", expose Karim Jouini. Actuellement basée en France, en Allemagne et en Espagne, Expensya souhaite s’étendre dans un premier temps à l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. Par ailleurs, 25% du montant de ce tour de table permettra d’accélérer la recherche et le développement. À la clef, 100 nouveaux postes dans les trois prochaines années.

"Pour ce nouveau tour de table, nous avons fait le choix d’être accompagné par MAIF Avenir qui est aligné avec notre culture d’entreprise et Silicon Badia, un fonds amériain qui se focalise sur la méditerranée", détaille Karim Jouini. Ces deux nouveaux investisseurs rejoignent ISAI et Seventure, déjà présents lors du précédent tour de table.

"C’est une période très excitante pour l’entreprise et nous avons hâte de voir ce que cela va donner. Nous comme convaincu que nous allons créer le nouveau leader du marché", déclare Karim Jouini. À suivre.

Béatrice Constans