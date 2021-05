Eversheds Sutherland renforce son pôle banque et finance

Le duo en provenance de l’équipe énergie, infrastructure, financement de projets et d'actifs de White & Case a pour habitude de travailler en collaboration étroite avec ses clients français et internationaux. Au sein du département banking and finance de leur nouveau cabinet, les avocats ont pour objectif de proposer une vision novatrice, axée sur une relation de co-développement.

Parlant couramment l’anglais, le français, le hindi ainsi que le tamoul et avec plus de dix ans d’expérience dans les opérations transfrontalières complexes, Sindhura Swaminathan s’avère un atout pour le renforcement du département finance d’Eversheds Sutherland à l’international. Avocate de droit français et de droit anglais, elle représente des banques et des investisseurs dans le cadre de financements d’aéronefs, de chemins de fer, de transports maritimes ou encore de satellites, impliquant des agences de crédit à l’exportation européennes et internationales. En financement de projets, elle intervient auprès de sponsors, de prêteurs et d’emprunteurs français et étrangers dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. À ce titre, l’avocate a eu l’occasion d’accompagner des investissements en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient lors de deux détachements au sein du bureau de Johannesburg de la Société financière internationale et chez Proparco, une filiale de l'Agence française de développement à Paris. Diplômée de l’université de Nottingham et de la Nottingham Law School, Sindhura Swaminathan intègre White & Case en 2010 et exercera dans les bureaux de Londres et New York. Elle rejoint le bureau de Paris en 2012 où elle sera nommée counsel.

Louis-Jérôme Laisney bénéficie d’une solide expérience sur une grande diversité de financements en France comme à l’étranger et notamment en Afrique grâce à son savoir-faire spécifique en droit Ohada (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires). Il assiste des sponsors, des emprunteurs et des établissements bancaires pour leurs financements d’infrastructures et de financements à l’exportation. Et intervient auprès de prêteurs pour des financements d’acquisitions et des financements corporate mais aussi dans le cadre de restructurations de dettes. Titulaire d’un master 2 en droit des affaires de l’université Panthéon-Assas et avocat depuis 2009, Louis-Jérôme Laisney commence sa carrière chez Hogan Lovells qu’il quitte en 2018 pour White & Case. Il a également été chargé de travaux dirigés en droit des sûretés et en droit des procédures collectives à l’université Panthéon-Assas et en droit des sociétés à l’université Paris Sud.

Avec plus de 5 000 personnes établies dans ses 69 bureaux, Eversheds Sutherland est très présent sur le marché international. Son équipe parisienne est composée d’une centaine de professionnels du droit, dont 21 associés avec la cooptation récente d’Aurélien Loric.

Léna Fernandes