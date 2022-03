Eversheds Sutherland relance sa pratique droit pénal des affaires et investigations

Pour renforcer sa pratique contentieuse, en France comme à l’international, Eversheds Sutherland se dote d’un nouvel associé au sein de son département contentieux et arbitrage : Alexis Werl. Chargé de la pratique droit pénal des affaires, enquêtes internes et compliance du bureau parisien de la firme, l’avocat travaillera en coopération avec l’équipe mondiale corporate crime and investigation du cabinet. Alexis Werl est accompagné du counsel Jonathan Trèves qui opérera à ses côtés.

Alexis Werl assiste des groupes français et internationaux, des fonds d’investissement, des dirigeants et de personnalités publiques dans des secteurs d’activité variés. Pour ses clients, il intervient dans tous les domaines du droit pénal des affaires : en défense comme dans le cadre d’enquêtes multijuridictionnelles, ainsi qu’en matière de prévention des risques et de compliance anticorruption. L’avocat développe parallèlement une activité complémentaire concernant les contentieux de haut bilan qu’il considère indispensable à sa pratique principale en droit pénal des affaires. Il compte aussi développer un maximum de synergies avec les autres équipes du bureau de Paris d’Eversheds Sutherland, notamment en IP/IT, droit social, project finance, fiscal et concurrence.

Inscrit au barreau de Paris et de New York, Alexis Werl a commencé son parcours chez Skadden Arps Slate Meagher & Flom à New York puis à Paris. Il a ensuite exercé chez Weil Gotshal & Manges, Teitgen Werl Avocats et McDermott Will & Emery où il était jusqu’alors associé chargé du département contentieux. L’avocat est diplômé de Sciences Po Paris, de l’Essec Business School, de l’université Panthéon Assas ainsi que de la Columbia Law School de New York.

Léna Fernande