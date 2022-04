Eversheds Sutherland nomme deux associées

Le cabinet d’affaires Eversheds Sutherland élève Cristina Audran-Proca, avocate experte des opérations de fusions-acquisitions, et Manon Lamotte, avocate spécialiste en droit du travail, au rang d’associées. Elles interviennent respectivement dans les départements corporate/M&A et droit social du bureau parisien. Eversheds Sutherland a récemment promu 31 avocats dans l’ensemble de ses guichets internationaux, notamment au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. "Ces cooptations [intervenues à Paris] récompensent l’expertise technique, la connaissance approfondie du secteur et l’engagement exceptionnel au service des clients qu’elles ont démontrés au cours de ces dernières années", déclare Rémi Kleiman, senior office partner d’Eversheds Sutherland France. Avec les promotions de Cristina Audran-Proca et de Manon Lamotte, le bureau implanté à Paris compte désormais 23 associés au total.

Cristina Audran-Proca a rejoint le cabinet en 2020. Son profil international lui permet d’intervenir dans les opérations de private equity et de venture capital en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Qu’il s’agisse des nouvelles technologies, des télécoms, du domaine pharmaceutique et de santé, des services financiers, de la distribution et des biens de grande consommation : la nouvelle associée possède une large expérience qu’elle met à disposition aux entreprises pour leurs accords commerciaux stratégiques. Inscrite au barreau de Paris depuis 2016, elle est également avocate de droit anglais et roumain. Elle a rejoint Eversheds Sutherland après avoir exercé au sein de plusieurs cabinets à Paris, Londres et Bucarest, tels que Linklaters, Kinstellar ou encore Edwards Wildman Palmer. Elle est diplômée d’un master en droit des affaires et de l’économie de l'université Panthéon-Sorbonne, d’une maîtrise de la French-Romanian College of European Studies ainsi que de la faculté de droit de l'université de Bucarest.

Manon Lamotte est spécialisée en droit social et plus particulièrement en matière de projets internationaux liés aux réorganisations d'entreprises et de licenciements collectifs pour motif économique. L’avocate, qui a rejoint Eversheds Sutherland en 2019, a commencé sa carrière en tant qu’associée chez Rossini Avocats avant de poursuivre son parcours chez Winston & Strawn et Clifford Chance, en parallèle de son travail de secrétaire de conférence. Elle est avocate au barreau de Paris depuis 2013 et titulaire d’un master droit et pratique des relations du travail de l’université de Sceaux.

Anaëlle Demolin