Eversheds Sutherland muscle sa pratique immobilière

Eversheds Sutherland poursuit son expansion entamée début 2021 avec l’arrivée d’un nouvel associé au sein de son pôle immobilier. Patrick Gerry rejoint ainsi Christophe Sciot-Siegrist et Éric Métais à la tête de l’équipe droit et financement immobilier de la firme internationale. Par la même occasion, l’enseigne attire d’autres talents qui font monter à dix le nombre d’avocats qui composent la pratique immobilière : Constance Guillaume, collaboratrice senior, Matthieu Augagneur, collaborateur, et Nausicaa Marzolf, juriste senior.

Expert dans le domaine de l’immobilier logistique, Patrick Gerry gère des projets d’implantation d’entrepôts allant de la classe A (de 50 000 à 180 000 m²) jusqu’à la logistique urbaine (de 500 à 10 000 m²). Il intervient auprès de fonds d’investissement internationaux et d’acteurs du secteur de la logistique et de la distribution sur tous les aspects des transactions : de la construction à la promotion en passant par la structuration fiscale et création de portefeuilles. L’avocat a également la particularité de disposer d’une certaine expérience en matière de finance islamique qu’il continuera de développer en collaboration avec l’équipe financement du cabinet. Membre du barreau de Paris depuis une vingtaine d’années, Patrick Gerry a exercé pour Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance, Orrick Herrington & Sutcliffe, Simmons & Simmons puis Ashurst où il était jusqu’alors associé au sein du département immobilier. Il est titulaire d’un diplôme supérieur du notariat de l’université Panthéon Assas, d’un LL.M. Wharton Certificate in Business & Public Policy de l’université de Pennsylvanie ainsi que d’un master en finance islamique de l’université de Paris Dauphine.

Léna Fernandes