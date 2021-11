Eversheds Sutherland accueille un associé fiscaliste

À Paris, Eversheds Sutherland poursuit sa stratégie de croissance. Après avoir consolidé son département IT/IP/Privacy, il attire à présent une équipe d’avocats experts de la fiscalité. Philippe de Guyenro rejoint ainsi la firme en tant qu’associé à la tête de la pratique fiscale, Ferielle Habili comme counsel senior et Marine Cousin comme collaboratrice. Leur arrivée renforce l’ensemble de l’activité transactionnelle du cabinet : en corporate, projets, banque et restructuration, pour leurs aspects fiscaux.

Spécialisé en droit fiscal des entreprises, des transactions et des réorganisations, Philippe de Guyenro accompagne de grands groupes et des sociétés françaises et internationales dans leurs opérations de structuration fiscale domestique ou transfrontalières. Il intervient également sur tous les aspects fiscaux des opérations de croissance externe et de réorganisation interne de ses clients. D’autre part, l’avocat possède une solide expérience en fiscalité immobilière et accompagne les entreprises dans leur relation avec l’administration fiscale, y compris durant les phases contentieuses. Inscrit au barreau parisien depuis 1994, Philippe de Guyenro a commencé sa carrière chez PwC où il a exercé plus de seize ans, dont deux à New York. Il intègre DLA Piper en 2007, puis Reinhart Marville Torre en 2012, cabinet où il exerçait jusqu’alors en tant qu’associé. Titulaire d’une maîtrise en droit privé de l’université Panthéon Assas, il est également diplômé de HEC Paris.

Léna Fernandes