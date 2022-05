Eversheds nomme son nouveau directeur de la pratique mondiale de propriété intellectuelle

Médias, mode, luxe, finance, crypto-actifs, sport, assurance, hospitalité… Dans tous les secteurs à haute valeur ajoutée, Eversheds veut renforcer le rayonnement de sa pratique mondiale de propriété intellectuelle. Ce sera la mission d’Emmanuel Ronco, nommé global co-head of intellectual property. Il dirigera la pratique avec un associé installé aux États-Unis, Pete Pappas. Emmanuel Ronco, qui fêtera prochainement son premier anniversaire au sein d’Eversheds, a l’expérience requise : il a dirigé la pratique de propriété intellectuelle et données personnelles de Cleary Gottlieb en Europe. Chez Eversheds, il développera une approche sectorielle, nourrie par ses expériences outre-Atlantique, en Asie et au Moyen-Orient.

Diplômé de Paris 1 et de la Cornell Law School, Emmanuel Ronco est avocat aux barreaux de Paris et de New York. Passé par Herbert Smith Freehills et Cleary Gottlieb, il accompagne groupes internationaux et grandes sociétés dans des opérations impliquant des transferts de technologie, la gestion des risques liés à la cybersécurité et la protection des données personnelles. Habitué des dossiers hybrides, il peut intervenir sur d’autres domaines du droit, notamment le M&A et le droit de la concurrence.

Olivia Fuentes