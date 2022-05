Eurazeo cède sa participation dans Bimedia à DL Software

Eurazeo cède sa participation majoritaire dans Bimedia, une société spécialisée dans la fourniture de solutions d'encaissement et de gestion dédiées aux commerces de proximité et aux buralistes, à DL Software, spécialiste français des ERP. L'équipe Private Debt du fonds, pilotée par Eric Gallerne, l'a annoncée aux marchés le 19 mai.

Engagé depuis 2015 avec A Plus Finance dans le financement de Bimedia, Eurazeo en est devenu actionnaire majoritaire en 2018 afin d’accompagner le groupe dans le développement de son activité.

Aux côtés de Guillaume Dewaël et de son management, l’équipe Private Debt d’Eurazeo a apporté son expertise et son soutien au déploiement de sa technologie pour diversifier son offre de services. Ces six dernières années ont marqué un tournant dans la transformation du groupe, qui a vu son modèle économique fortement évoluer, confortant ainsi sa croissance sur ses marchés.

Cette cession à DL Software, leader français de l'édition de logiciels ERP, constitue aujourd’hui une nouvelle étape du développement de Bimedia qui, au sein de DL Software, contribuera à renforcer le pôle retail du groupe et participera à l’élargissement de son offre auprès des commerces de proximité.

Les sociétés du pôle retail de DL Software bénéficieront ainsi du savoir-faire de Bimedia en matière de services dématérialisés, comme les coupons prépayés, qui permettent d'envoyer de l'argent à distance, ou les cartes téléphoniques prépayées.

Éric Gallerne, managing partner de la stratégie Private Debt d’Eurazeo, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’avoir partagé avec Guillaume Dewaël et ses équipes nos expertises pour conduire la transformation de Bimedia qui constitue aujourd’hui un acteur de référence reconnu par les acteurs du commerce de proximité. Confiant dans l’avenir au sein d’un leader comme DL Software, nous leur souhaitons le meilleur et tout le succès possible dans la poursuite de cette belle histoire."

Guillaume Dewaël, président et CEO de Bimedia, a ajouté : "Nous sommes très fiers de cette opération avec DL Software et remercions Eurazeo, ainsi que son équipe Private Debt pour leur soutien, leur accompagnement et leur engagement exceptionnels dans le développement du groupe Bimedia depuis 2015. Ce partenariat financier nous a notamment permis d’investir dans l’innovation, d’améliorer notre plateforme opérationnelle et d’accélérer notre croissance tout en développant notre capital humain."

Emmanuelle Serrano