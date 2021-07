Eurazeo cède à Montagu sa participation au capital d’Intech

Alors que plusieurs fonds avaient manifesté leur intérêt pour l’acquisition d’Intech Medical, Montagu Private Equity s’est finalement imposé dans la course, devançant ainsi des concurrents tels que Ardian, Astorg ou encore Bridgepoint. La cession de la participation d’Eurazeo au capital du leader mondial dans le co-développement et la fabrication d'instruments chirurgicaux orthopédiques reste soumise à l’accord des autorités en matière de concurrence aux États-Unis.

Si les détails de l’accord n’ont pas officiellement été dévoilés par les différentes parties prenantes de l’opération, il semblerait que le montant de la transaction se chiffre entre 500 et 550 millions d’euros. Une cession qui permettrait à Eurazeo d’enregistrer un taux de rendement interne de 31% et un multiple de 3. Arrivée au capital d’Intech Medical en 2017, l’équipe Small-Mid Buyout d’Eurazeo a d’ailleurs contribué à faire passer le chiffre d’affaires de la société de 55 millions à 120 millions d’euros en 4 ans.

Le management d’Intech Medical, qui devrait conserver 20% du capital du groupe, a positivement accueilli le projet d’acquisition par Montagu Private Equity. Laurent Pruvost, CEO d’Intech Medical commente : « Montagu est un partenaire idéal, compte tenu de son expertise dans le secteur de la santé et de sa capacité à soutenir des entreprises dont le modèle économique est similaire au nôtre. » Le fonds Montagu ambitionne maintenant de consolider sa position de leader du groupe Intech Medical et d’accélérer la croissance interne et externe de l’entreprise.

Laurier John-Pierce Ngombe