Euler Hermes annonce des changements importants au sein de ses équipes dirigeantes

Alors que la crise Covid-19 a réaffirmé le rôle crucial de l’assurance-crédit pour maintenir les échanges commerciaux internationaux, Euler Hermes souhaite aider les entreprises à saisir les opportunités de la reprise dans un contexte encore incertain. "Je suis ravie d’accueillir Anil, Fabrice, Milo, Holger et Paul dans nos équipes dirigeantes. Ils témoignent tous d’une grande expérience internationale et de terrain. Ils contribueront, grâce à leur vision et leur énergie, à accélérer notre dynamique de croissance et de transformation, et à soutenir plus que jamais nos clients dans la prochaine phase de reprise économique", ajoute Clarisse Kopff, CEO et Présidente du Directoire du Groupe Euler Hermes. Leur réseau international de collecte et d’analyse d’informations leur permet de suivre l’évolution de la santé financière des entreprises.

- Michele Pignotti, membre du Directoire du Groupe en charge du Market Management et de la Distribution Commerciale (MMCD), quittera l'entreprise le 20 juin 2021 pour relever de nouveaux défis au sein de Solunion ;

- Anil Berry est nommé membre du Directoire d’Euler Hermes en charge du Market Management et de la Distribution Commerciale (MMCD) ;

- Frédéric Bizière, membre du Directoire du Groupe en charge de Credit Intelligence et de la Réassurance, quittera l'entreprise le 20 juin 2021 pour relever de nouveaux défis au sein du Groupe Allianz ;

- Fabrice Desnos est nommé membre du Directoire d’Euler Hermes en charge de Credit Intelligence, du Recouvrement, de l’Indemnisation et de la Réassurance ;

- Milo Bogaerts succédera à Fabrice Desnos en tant que CEO de la région Europe du Nord ;

- Holger Schäfer succèdera à Anil Berry en tant que CEO d'Euler Hermes World Agency ;

- Paul Flanagan succèdera à Holger Schäfer en tant que CEO de la région APAC.

Ces nominations incarnent l’ambition du Groupe, qui est d’accompagner ses assurés dans un nouveau cycle de croissance et leur apporter une expérience client optimale.

Marine Fleury