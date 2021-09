Éthique, diversité et RSE : Flichy Grangé Avocats attire une ancienne de chez L’Oréal

Avec cette opération, Flichy Grangé Avocats marque sa profonde volonté de se positionner sur le volet éthique, diversité et RSE des entreprises : le cabinet de niche en droit social vient en effet de confirmer l’arrivée le 1er octobre prochain de Natacha Lesellier. Celle qui a débuté comme avocate dans l’équipe de Joël Grangé chez Gide en 1996 occupe actuellement le poste de directrice des programmes d’éthique au sein du groupe L’Oréal.

Diplômée de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne et du King’s College de Londres, Natacha Lesellier est entrée chez L’Oréal en avril 2001 où elle a commencé en tant que juriste senior en droit social avant d’occuper son poste actuel. Bientôt avocate de nouveau, elle conseillera les entreprises de tous types et de toutes tailles dans les domaines de l’éthique, de la conformité, de la diversité, des droits humains, de la responsabilité sociétale et environnementale. Pour cela, elle identifiera les besoins de ses clients, établira des cartographies des risques, mettra en place des actions de formation, des procédures internes de respect des réglementations, des outils de signalement des comportements à risques et mènera les enquêtes internes.

International

"Ces questions sont prégnantes au sein des départements des ressources humaines que nous conseillons, explique Joël Grangé. Nous devons être armés pour les accompagner dans la conduite de ces développements. L’expérience de Natacha en matière d’éthique, de conformité et de RSE en France et à l’international est un vrai plus pour notre cabinet." Ce dernier complète ainsi l’équipe éthique et diversité qui est déjà composée de deux associées, Blandine Allix et Nabila Fauché-El Aougri, entourées de leurs collaborateurs.

Fondé par Hubert Flichy et Joël Grangé et membre du réseau international L&E Global, Flichy Grangé Avocats privilégie la croissance interne par la formation des jeunes avocats et leur promotion en son sein. Une stratégie qui ne l’empêche pas d’accueillir de nouveaux associés externes lorsque les profils sont singuliers, à l’image de l’arrivée de l’ancien conseiller social de Matignon Franck Morel au cours de l’été 2020.

Pascale D'Amore