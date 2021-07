Et les lauréats du Sommet des Leaders de la Finance 2021 sont…

La onzième édition du Sommet des Leaders de la Finance s’est tenue le 1er juillet dernier et, pour le plus grand bonheur de tous, en présentiel. L’occasion pour les 550 participants à cette journée de se retrouver autour de tables rondes exclusives afin d’écouter plus de 60 acteurs incontournables de la finance d’entreprise. Présidents-directeurs généraux, directeurs généraux, dirigeants de fonds d’investissement, directeurs financiers, directeurs M&A, directeurs de la trésorerie, banques d’investissement et de financement, banques privées ont partagé expériences et points de vue sur des problématiques opérationnelles et stratégiques.

La fine fleur de la finance a été honorée au cours de la cérémonie des Trophées des Leaders de la Finance. Voici la liste complète des lauréats :

Dans la catégorie Directions Financières sectorielles :

Direction financière : secteur immobilier, infrastructures, énergies : Altitude Infra ;

; Direction financière : secteur finance – assurance – asset management : Generali France ;

; Direction financière : innovations, transformations et réorganisations : Laiteries H. Triballat ;

; Direction financière : business services, software et ESN (ex-aequo) : Babilou ;

; Direction financière : business services, software et ESN (ex-aequo) : Mirakl ;

; Direction financière : secteur pharmacie, santé & agroalimentaire : Bonduelle ;

; Direction financière : secteur distribution, biens de consommation et e-commerce : AdVini ;

; Direction financière : secteur ESG : Région Ile de France ;

; Direction financière : secteur industrie, transport : Vinci ; et

; et Direction financière : secteur public : Agence des Participations de l'État.

Dans la catégorie Directions Financières et directeurs spécialisés :

Direction financière d'une entreprise en croissance : Exoctec ;

; Direction financière de filiale : Saint Gobain SEVA ;

; Directeur de la trésorerie du financement et des relations investisseurs : Anneli Carlot, Alstom ;

; Directeur financier de moins de 40 ans : Mathieu Meunier, Schneider Electric France ;

; Directeur des acquisitions et du développement : Philippe Prouvost, Pernod Ricard HQ ; et

; et Directeur comptable et consolidation : Xavier Morel, Alstom.

Dans la catégorie Banques d’affaires et banques d'investissement et de financement :

Banque d'affaires : meilleure dynamique de croissance : Capitalmind ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe levée de fonds et Venture : Avolta Partners ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe Carve-out : Capitalmind ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe distressed M&A : ODDO BHF ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe debt advisory et restructuration financière : Rothschild & Co ;

; Banque d'investissement et de financement : stratégie ESG : Société Générale ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe LBO (Smid-cap) : Edmond de Rothschild Corporate Finance ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe LBO (Large/Upper mid-cap) : Sycomore Corporate Finance ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe M&A (Smid-cap) : Edmond de Rothschild Asset Corporate Finance ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe M&A (Mid to large-cap) : Société Générale ;

; Banque d'affaires : marché de capitaux (ex-aequo) : Midcap Partners ;

; Banque d'affaires : marché de capitaux (ex-aequo) : Berenberg ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe Bataille boursière (ex-aequo) : Rothschild & co ; et

; et Banque d'affaires : meilleure équipe Bataille boursière (ex-aequo) : Société Générale.

Des mentions spéciales ont aussi été décernées à :

Direction financière : secteur immobilier, infrastructures, énergies : GCC ;

; Direction financière d'une entreprise en croissance : Miliboo ;

; Directeur financier de moins de 40 ans : Aurélien Bon, Harmonie Mutuelle ;

; Banque d'affaires : meilleure dynamique de croissance : Financière Monceau ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe M&A (Mid to large-cap) : Bank of America ;

; Banque d'affaires : meilleure équipe debt advisory et restructuration financière : Sycomore Corporate Finance ; et

; et Banque d'affaires : meilleure équipe LBO (Smid-cap) : Financière Monceau.

Pour découvrir tous les détails de l'événement, rendez-vous sur le site internet du Sommet des Leaders de la Finance.

Béatrice Constans