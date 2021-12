L'accès au private equity grâce à Private Corner

Fondé en 2020 par Estelle Dolla, Yves Caron et Thomas Renaudin, Private Corner souhaite en effet emboîter le pas d’une logique où le capital-investissement s’impose désormais comme un secteur incontournable au profit de l’économie réelle. Se positionnant sur des sous-jacents de qualité équivalents à ceux accessibles à des investisseurs institutionnels, la société ambitionne ainsi de participer à la construction de ce levier de croissance, et ce en couplant sa société de gestion avec sa plateforme digitale.

"Nous jouons ici le rôle de trait d’union : permettre aux investisseurs privés d’investir à la manière des institutionnels, et permettre aux sociétés de gestion de faire rayonner leur marque auprès d’un public plus large"

"Tout particulièrement en France, nous comptons beaucoup d’équipes d’investissement (en fonds propres ou en dettes), énormément de liquidités disponibles sur le marché en attente d’être investies. Un vivier fertile, qui donne lieu à une concurrence importante et contribue ainsi à accélérer la transformation du marché et de ses acteurs", explique Estelle Dolla, cofondatrice de Private Corner. "En créant cette structure, nous souhaitions avant toute chose répondre à un double besoin : l’appétit des investisseurs privés* à investir sur cette classe d’actifs, historiquement destinée aux institutionnels, et l’ambition pour les sociétés de gestion d’élargir leur socle d’investisseurs, sans changer leur modèle opérationnel. Dans ce contexte, nous jouons ici le rôle de trait d’union : permettre aux investisseurs privés d’investir à la manière des institutionnels, et permettre aux sociétés de gestion de faire rayonner leur marque auprès d’un public plus large."

Une plateforme en guise de trait d’union

Agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), la société Private Corner met ainsi à la disposition de la clientèle privée par l’intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine, banques privées et family offices, une plateforme digitale capable de gérer une volumétrie d’investisseurs importante de la phase de souscription/KYC au suivi de l’ensemble du cycle de vie des fonds gérés, le tout à travers un portail investisseurs au diapason des enjeux et des besoins : gestion de l’ensemble de la relation investisseur (suivi des investissements, notices d’appel et de distribution, reporting semestriels, communiqués de presse, newsletters etc.), suivi de la rémunération des distributeurs… l’ensemble du spectre est couvert.

"Lorsque que nous avons créé Private Corner, nous avons été particulièrement vigilants au fait de pouvoir mettre à disposition des professionnels du conseil en investissement une partie des fonctionnalités de notre plateforme par des espaces personnalisés et dédiés. L’accès digital à une offre diversifiée sur les actifs non cotés permet ainsi aux professionnels du conseil en investissement d’accroître la valeur ajoutée vis-à-vis de leur clientèle privée* en leur facilitant l’entrée en relation et le suivi des investissements réalisés. Avec Private Corner, les investisseurs privés accèdent finalement aux stratégies des meilleures équipes de gestion, en ayant une expérience utilisateur complètement digitalisée, permettant notamment d’optimiser et de rationaliser les frais associés à l’investissement", continue la cofondatrice.

De par son positionnement, aussi singulier qu’indispensable, Private Corner anticipe d’ores et déjà les étapes suivantes : renforcer son positionnement au sein de son écosystème et auprès du plus grand nombre de professionnels du secteur ; continuer à s’engager quotidiennement pour la qualité et la transparence de son offre ; avec l’ambition assumée de donner prochainement accès à des équipes d’investissement internationales.

Private Corner

* Les fonds proposés à la souscription sont réservés à une clientèle professionnelle ou éligible au sens de l’article 423-49 du règlement général de l’AMF