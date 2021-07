Essai auto : Renault Arkana E-tech hybride, un SUV vert, sportif et abordable

Ce SUV Renault Arkana bouscule décidément tous les codes ! Premier véhicule à venir concrétiser les annonces du plan stratégique "Renaulution" qui vise à développer une mobilité toujours plus verte, l’Arkana est proposé à la fois en E-Tech hybride 145 ch et en motorisation TCe 140 ou 160 ch (avec essence sans plomb E-10) dans une version micro-hybride 12 volts. Surtout, il est le tout premier SUV à l’allure résolument sportive signé d’un constructeur dit généraliste. Une spécificité qui semblait jusqu’ici réservée au segment premium et dont on ne peut qu’apprécier l’arrivée.

Notre verdict ?

Renault signe là une incontestable réussite. Comment ne pas apprécier, tout d’abord son design extérieur particulièrement dynamique, sa garde au sol marquée (200 mm), sa ceinture de caisse haute et athlétique ? Quant à la ligne plongeante du toit et de la surface vitrée, on aime sa courbe racée. L’habitacle confirme d’emblée nos premières impressions : une belle ergonomie, de nombreux rangements, sans parler du large volume de coffre (513 litres pour les versions TCe, 480 litres pour l’E-Tech hybride). Jusque dans les détails, Renault a souhaité optimiser le confort des occupants. L’Arkana se veut spacieux. Y compris à l’arrière, grâce notamment à une hauteur sous pavillon de 86,2 cm ainsi que des espaces au genou et au pied plus larges qu’à l’accoutumée (21 cm et 30,5 cm).

Motorisation innovante, conduite optimum

Côté conduite, plaisir et réactivité sont incontestablement au rendez-vous. Sa motorisation "full hybride", identique à celle de sa sœur aînée, la Clio E-Tech hybride, est un véritable bijou de technologie qui s’appuie sur une solution révolutionnaire ayant fait l’objet de plus de 150 brevets. En outre, elle a bénéficié de l’expertise du groupe Renault en Formule 1, notamment en matière de récupération et régénération d’énergie. Quant aux motorisations micro-hybrides TCe, elles se basent sur celle à essence 4 cylindres turbocompressée à injection directe 1.3 TCe, la micro-hybridation s’obtenant par un système d’alterno-démarreur couplé à une batterie lithium-ion 12V.

Conséquence : des réductions de la consommation de carburant et des émissions de CO2 qui peuvent aller jusqu’à 8 %, selon les affirmations du constructeur. Mais on notera aussi une impeccable fluidité au redémarrage, et – répétons-le – un plaisir et un confort de conduite à leur maximum. On aime aussi le large écran central de 10,2 pouces. Dès lors, rien de plus simple pour interagir avec notre smartphone, avec Google Search ou encore avec TomTom Info-Trafic. La technologie "Multi-Sens" permet de personnaliser en un clic l’ambiance à bord et de choisir son mode de conduite. D’ailleurs, les aides à la conduite, regroupées sous l’intitulé "Easy Drive", sont nombreuses et plus qu’appréciables. En somme, essayer la Renault Arkana, c’est déjà l’adopter. On lui prévoit de très beaux jours devant elle.

Laurent Fialaix

Fiche technique E Renault Arkana E-Tech Hybride

- Motorisation : Essence + Électrique auto rechargeable 4 cylindres en lignes, 16 soupapes + E Motor + HSG

- Motorisation électrique : Batterie Lithium-ion 230 v, 1,2 kWh

- Puissance maximale : ICE : 69 (94) - E-Motor: 36 - HSG: 15 Kw

- Cylindrée : 1 598 cm³ Couple maximal (tr/min): ICE: 148 à 36000 - E-Motor: 205 - HSG: 50

- Boîte de vitesses: Automatique multi-modes E-Tech à 15 combinaisons

- Consommation WLTP en cycle mixte : 4,8 à 5,2 litres/100 km

- Emissions CO2 WLTP en cycle mixte : 108 à 114 grammes/km

- Accélération (0-100 km/h): 10,8 sec

- Vitesse maxi : 172 km/h

- Prix : à partir de 31 200 € l’E-Tech 145 et à partir de 29 700 € la version TCe 140 EDC